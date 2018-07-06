輕颱瑪莉亞恐成強颱 下周二最接近台灣

2018-07-06 04:37 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



輕度颱風瑪莉亞 (編號第08號，國際命名 MARIA)發展條件好，恐成強颱。氣象局指出，這個颱風目前所處的環境有利成長，今天有可能成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風。不過，目前各個資訊對於這個颱風的紛歧仍大，未來路徑還要觀察，10日將是颱風最接近台灣的時間，是否影響台灣，也要再觀察。

氣象局臉書粉絲頁「報天氣」昨提醒，颱風對於台灣的影響還有不確定性，請多留意最新天氣預報，另也張貼颱風的路徑潛勢預報圖，並提醒，紅色實線的範圍是路徑潛勢預報70%機率範圍，不是暴風圈大小，請大家不要太過緊張。

氣象局預報員陳建安表示，目前颱風所處的環境不管是海溫、大氣條件都有利成長，目前有可能變成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風，將是一個蠻強的系統，只是移動的路徑上，還有蠻大的變數。

陳建安表示，根據目前路徑，颱風未來將往琉球群島接近，屆時要看北邊高壓強弱，高壓強的話，颱風會偏西，較靠近台灣，高壓弱的話，位置則偏北，往琉球群島北側通過，因後續路徑變數大，還要持續觀測中。