輕颱瑪莉亞恐成強颱 下周二最接近台灣
輕度颱風瑪莉亞 (編號第08號，國際命名 MARIA)發展條件好，恐成強颱。氣象局指出，這個颱風目前所處的環境有利成長，今天有可能成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風。不過，目前各個資訊對於這個颱風的紛歧仍大，未來路徑還要觀察，10日將是颱風最接近台灣的時間，是否影響台灣，也要再觀察。
氣象局臉書粉絲頁「報天氣」昨提醒，颱風對於台灣的影響還有不確定性，請多留意最新天氣預報，另也張貼颱風的路徑潛勢預報圖，並提醒，紅色實線的範圍是路徑潛勢預報70%機率範圍，不是暴風圈大小，請大家不要太過緊張。
氣象局預報員陳建安表示，目前颱風所處的環境不管是海溫、大氣條件都有利成長，目前有可能變成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風，將是一個蠻強的系統，只是移動的路徑上，還有蠻大的變數。
陳建安表示，根據目前路徑，颱風未來將往琉球群島接近，屆時要看北邊高壓強弱，高壓強的話，颱風會偏西，較靠近台灣，高壓弱的話，位置則偏北，往琉球群島北側通過，因後續路徑變數大，還要持續觀測中。
未來天氣方面，陳建安表示，今天西南風逐漸減弱，中南部大雨可望緩和，其他地方以午後短暫雷陣雨為主，周日、周一，沒有特別明顯的系統影響，風場轉偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區注意午後雷陣雨，10日之後變數大，如果颱風從北邊通過，會帶一些南方雲系，使得南部、東南部、東部地區降雨機率增高，不過，這部分還要觀察。8日後，北部、東半部要注意長浪。
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