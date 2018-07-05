1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自7月7日至8月25日期間的每個周六晚間，台北市立動物園將展開一年一度的「動物夏夏叫」主題活動，將開放時間自17:00延長至21:00，讓大小朋友可以體驗到夜遊動物園的特殊樂趣，並會依照推出全能保育員、保母講古等特殊主題活動，適合親子安排一趟特別的夜間教育之旅。

台北市立動物園一年僅有8天會於夜間開放，今年為7月7日、14日、21日、28日，以及8月4日、11日、18日、25日，機會相當難得。夜晚開放的管區包括有台灣動物區、大貓熊館、無尾熊館、兒童動物區、昆蟲館等園區。民眾也有機會看見白鼻心、食蟹獴、貓頭鷹等夜行性動物。

配合動物夏夏叫所推出的保母講古，將會安排保育員帶領民眾與當周動物互動；全能保育員活動，則是讓參與者模擬保育員的工作，藉由知識問答、工作競賽等內容，讓民眾參與「秒尋五隻鱷」、「扛竹葉跑百米」等遊戲，給予民眾不一樣的體驗。

為配合夜間開放，台北市立動物園的遊客列車延長發車時間至21:00，夜間開放當日16:30後，搭乘遊客列車不收費。另外娃娃車與輪椅租借也延長至20:00，其他如販賣站、蟲蟲小棧等項目，也會調整營業時間。

日期：7月7日、14日、21日、28日；8月4日、11日、18日、25日

票價：星光票30元