花蓮慈院機器人幫復健 肢障病患穩步行走

2018-07-05 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮報導



花蓮慈濟醫院引進新型行走復健機器人為病患進行復健，經過半年測試成效顯著，昨天正式啟用。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

為縮短中風、脊椎損傷等肢體運動障礙病患臥床時間，恢復行走能力，花蓮慈濟醫院運用行走復健機器人為病患復健，經半年測試，7名病患有5人已能邁出穩健步伐。因成效顯著，花蓮慈院昨正式啟用，將全面用於下肢復健，嘉惠更多病患。

72歲陳金鳳因腦中風喪失行走及語言能力，接受復健前走10公尺約要花上56秒，經過約半年、20餘次復健機器人協助復健，同樣的距離只要14秒左右就能走完，趨近於正常人，還可以利用枴杖行走約300公尺。另一位因腦幹出血導致四肢無力的翁先生行走10公尺，也從70秒縮短到46秒。 花蓮慈濟醫院運用行走復健機器人，幫助因中風、脊椎損傷、運動障礙等下肢失能的病患復健，成效好。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook 花蓮慈濟醫院運用行走復健機器人，可以幫助因中風、脊椎損傷、運動障礙等下肢失能的病患重複、大量的練習。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

復健機器人輔助下肢功能恢復快速，陳金鳳的先生喜悅之情溢於言表，他說，原本太太右腳連抬都抬不起來，也不太能站，接受機器人復健後就可用枴杖慢慢走路，而且馬上就有效果。

花蓮慈濟醫院復健科主任梁忠詔說，「腳踏實地」是許多中風、脊椎損傷與動作障礙疾病患者的夢想，傳統下肢復健，要從練習站立開始，再由治療師協助在平衡木間進行移動，之後再由2到4位治療師協助，上跑步機行走復健，過程中可能遭遇很多挫折。

花蓮慈院引進新型行走復健機器人，可幫助因中風、脊椎損傷、運動障礙等下肢失能的病患重複、大量的練習，病患站上行走復健機器人機台猶如自己行走，參與復健也更有主動性。