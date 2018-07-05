輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



圖╱取自鄭明典臉書 原圖來自：CIMSS 分享 facebook 昨晚生成的輕颱瑪莉亞，氣象局今天指出，颱風目前所處的環境有利成長，有可能變成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風。

氣象局副局長鄭明典今晚在臉書發文且貼了圖分析指出，颱風怕垂直風切，垂直風切就是高、低層大氣風速的差異量。

他指出，這張圖，冷色系是低垂直風切，有利颱風發展；暖色系是高垂直風切，不利颱風發展。虛線代表過去24小時垂直風切減弱，實線則是垂直風切增強。

鄭明典說，現在瑪莉亞颱風位於圖中央偏下方，一個實心颱風符號的位置，那一區垂直風切小，所以颱風位於一個有利發展的環境。