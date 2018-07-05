閒置郵局動起來！擬闢日照中心

衛福部規畫在六都各找一處閒置郵局，可容納70至100床，成立日照中心。中華郵政已盤點出10餘處適合之地，包括台中市烏日郵局。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

本報願景工程「活躍老化5.0／長照沒有英雄」報導日照中心不足，讓心力交瘁的照顧者難以喘息。行政院下令清查國內公部門閒置空間，中華郵政率先提出方案，盤點全台10餘處可容納70至100床規模的閒置郵局，衛福部近期將到場勘查，盼達到「一鄉鎮一日照」的目標，增加日照中心的可近性。

衛福部次長薛瑞元表示，不只是中華郵政，行政院要求公營部門以及地方政府，清查公務部門閒置空間。根據衛福部統計，截至今年4月為止，台灣日照中心有281家，多集中都會區，偏鄉的日照中心較少。薛瑞元表示，日照中心與居家服務具連動性，日照中心數目夠多，居服使用量就會下降。

中華郵政指出，衛福部規畫在六都中各找一處閒置郵局，可容納70至100床，中華郵政已盤點出10餘處適合之地，待衛福部考察，包括台北市南港郵局、新北市五股郵局、桃園市蘆竹郵局、台中市烏日郵局、台南市原佃郵局、高雄市鳳山郵局，但皆未完全定案。

台中郵局責任中心副理陳香慈說，烏日郵局大樓內設有郵務中心，處理台中市烏日區信件、包裹，扣掉有包裹月台、郵件、包裹暫存區倉庫等，空間並不大，未來若設安養中心，養護中心車輛動線恐與郵務車、郵務機車動線重疊，台中郵局將另覓合適的場地，再邀請衛福部台中醫院到場評估。

桃園蘆竹郵局也被列為第一波使用地點，蘆竹郵局表示，該大樓4樓面積約300坪，已接到總公司指示全力配合規畫為住宿型長照機構。衛福部桃園醫院院長鄭舜平表示，蘆竹郵局長照規畫案正在評估未定案，必須視實際空間是否符合長照需要，將與郵局實際會勘後再進一步評估。

薛瑞元說，日照中心的設立仍需回歸市場機制，目前長照資源釋出床位看似足夠，實際上品質、分布範圍不均，現以增建日照中心為主，照顧中、重度失能的機構未來也會是設置重點。