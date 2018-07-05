健康你我他／我的喝水進化史

2018-07-05 23:46 聯合報 圖與文／李立慈（台北市）



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從小我是一個不愛喝水的小孩，媽媽用盡千方百計想讓我多喝水，例如國小時夏天會泡蜂蜜水（結果一不小心養成只想喝甜飲？）媽媽讓我背很重的水壺上學，沒喝完就無法減輕重量，也因為怕被罵所以放學回家前拿去花圃倒個精光，即使夏天的體育課汗流浹背，比起其他小朋友，喝的水還是非常少，但因為愛吃冰，後來利用結冰水撐過每年的夏天，到了冬天稀少的飲水量就不知如何是好。

升上國中的那年冬天，因為水喝太少，外加可能青春期荷爾蒙的改變，嘴唇乾裂到流血，愛漂亮的年紀被自己的外表嚇了好一大跳，整個冬天怎麼灌水都無法改善，一直到夏天才恢復…因此自己深信是因為長期水分缺乏導致這樣的狀況，也因為灌水了一個冬天，突然喝少了，開始會覺得口渴了，那是以前都沒有察覺的感受。於是媽媽乘勝追擊，買了當時很喜歡、對國中生來說是奢侈品的連鎖咖啡店環保杯，為了每天都能得意的使用它，還真的每天都放在桌上，就記得要喝水了。

日復一日的到現在成為上班族，成為無法離開水的人，隨行包包、辦公桌、書桌和床頭一定都要有水，隨時想到就喝，水溫則依氣溫而定，冬溫夏涼，偶爾跟風調製水果水、蔬菜水或美美的花水，最終仍然堅信，沒有比白開水更經濟實惠的了。