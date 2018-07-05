嘉義長庚微創手術 解決糾纏20年的偏頭痛

2018-07-05 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義長庚醫院院長林志鴻(右三)帶整型外科醫師葉亘耕(左二)公布偏頭痛微創手術案例，邀請2名手術治癒賴姓(左三)及林姓(右三)男患者見證。 記者魯永明／攝影 分享 facebook 偏頭痛發作起來，會痛到影響生活工作，甚至痛不欲生！嘉義長庚醫院昨天公布整型外科偏頭痛微創手術案例，邀請2名手術治癒賴姓及林姓男患者見證，2 人各有逾20年及15年偏頭痛病史，到處求醫無法根治，經整型外科醫師葉亘耕以偏頭痛微創手術治癒， 重拾無痛快樂新人生。

葉醫師說，賴姓患者偏頭痛困擾20年，每天發作，一發作就是3、4小時，每次發作從後頸部及兩側太陽穴開始，蔓延頭部，他吃很多止痛藥及預防藥物，效果有限，經葉醫師問診檢查，給他兼具診斷治療效果類固醇及長效麻醉針劑注射，注射後從每次發作8至9分疼痛指數，降低成到2至3分，發作頻率也降到一周2至3次，症狀改善後接受手術。

林姓患者也長期受偏頭痛困擾，求診前一週痛3至4天，注射治療後減至一周痛1至2天，最後接受手術；偏頭痛手術是由整形外科醫師 Guyuron B, Varghai A, Michelow BJ 等人2000年發表，經5年追蹤結果，接受手術29%病患從此不再偏頭痛發作，88%頭痛發作頻率、嚴重度、發作時間減少一半以上。

葉醫師說，賴姓及林姓患者接受手術後，未出現明顯的後遺症，手術疤痕幾乎看不見，偏頭痛患者可評估是否適合偏頭痛手術，手術自費，無健保給付。