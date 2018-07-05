全台首座老人醫院 幕後推手是賴清德的老師

2018-07-05 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



全台首座老人專科醫院預計最快2022年啟用，幕後推手為行政院長賴清德的老師韓良誠，他感動地說：「賴清德和蔡英文是決策貴人」。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 全台首座老人醫院預計最快於2022年啟用，幕後推手為行政院長賴清德在成大醫學院的老師韓良誠，他說，台灣已是高齡化社會，推動老年專科醫院勢在必行，運用成大學術與臨床相互支援，讓高齡醫學不僅是醫療服務，也提供預防失智、合理福利措施等相關研究。

韓良誠傳承父親韓石泉醫師的理念，在台南「韓內科」執業逾50年，成大醫學院第1屆開始任教臨床、疾病病理等課程，賴清德則為第3屆學生。

他發現，1981至1996年間負責的加護病房住院病人中，65歲以上長者即占52.08％，許多女兒、媳婦為了照顧長輩，必須放下工作專心照護，生活不好過。因老人的生理與年輕人不全然相同，國內卻鮮少老人醫學專科相關資料，也沒有教師可請教，他輾轉到了夏威夷大學展開老人醫學訓練的第一步。

韓良誠指出，台灣多所醫院都有兒童醫院，但邁入高齡化社會，卻沒有老年專科醫院，他說，高齡醫學不同於其他專業，需要老年專科醫院來做跨領域、跨專業的統合，成大因已有台灣第一間老年學研究所，適合扛下未來老年社會高齡醫學中心的責任。

「賴清德和蔡英文是決策貴人」，韓良誠說，前年向當時擔任台南市長的賴清德以及總統蔡英文建議在成大設置老年專科醫院，後來雖未再提此事，但賴清德一直放在心上，去年9月接任行政院長後的一周，即向教育部說明，上月更核定興建計畫，令他相當感動。