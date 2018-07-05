親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

全台首座老人醫院 幕後推手是賴清德的老師

2018-07-05 22:45聯合報 記者鄭維真／台南報導

全台首座老人專科醫院預計最快2022年啟用，幕後推手為行政院長賴清德的老師韓良誠...
全台首座老人專科醫院預計最快2022年啟用，幕後推手為行政院長賴清德的老師韓良誠，他感動地說：「賴清德和蔡英文是決策貴人」。 記者鄭維真／攝影
分享
全台首座老人醫院預計最快於2022年啟用，幕後推手為行政院長賴清德在成大醫學院的老師韓良誠，他說，台灣已是高齡化社會，推動老年專科醫院勢在必行，運用成大學術與臨床相互支援，讓高齡醫學不僅是醫療服務，也提供預防失智、合理福利措施等相關研究。

韓良誠傳承父親韓石泉醫師的理念，在台南「韓內科」執業逾50年，成大醫學院第1屆開始任教臨床、疾病病理等課程，賴清德則為第3屆學生。

他發現，1981至1996年間負責的加護病房住院病人中，65歲以上長者即占52.08％，許多女兒、媳婦為了照顧長輩，必須放下工作專心照護，生活不好過。因老人的生理與年輕人不全然相同，國內卻鮮少老人醫學專科相關資料，也沒有教師可請教，他輾轉到了夏威夷大學展開老人醫學訓練的第一步。

韓良誠指出，台灣多所醫院都有兒童醫院，但邁入高齡化社會，卻沒有老年專科醫院，他說，高齡醫學不同於其他專業，需要老年專科醫院來做跨領域、跨專業的統合，成大因已有台灣第一間老年學研究所，適合扛下未來老年社會高齡醫學中心的責任。

「賴清德和蔡英文是決策貴人」，韓良誠說，前年向當時擔任台南市長的賴清德以及總統蔡英文建議在成大設置老年專科醫院，後來雖未再提此事，但賴清德一直放在心上，去年9月接任行政院長後的一周，即向教育部說明，上月更核定興建計畫，令他相當感動。

賴清德醫學院高齡化

相關新聞

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

洗腎頻出包 醫改會：不能罰錢了事

2018-07-06 00:08

健康你我他／我的喝水進化史

2018-07-05 23:46

閒置郵局動起來！擬闢日照中心

2018-07-05 23:44

路過鬼門關…動念打造輕急診制度

2018-07-05 23:38

防北市童蛀牙 聯醫暑假免費塗氟

2018-07-06 00:19

花蓮慈院機器人幫復健 肢障病患穩步行走

2018-07-05 23:26

嘉義長庚微創手術 解決糾纏20年的偏頭痛

2018-07-05 22:51

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

食品界米其林獎公布 台灣醬品以道地美味勇奪大獎

2018-07-05 20:50

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

悠遊聯名卡定期票 加值更便利

2018-07-05 20:07

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

迎接海灣旅遊年 業者推10座島行程

2018-07-05 19:41

冷氣使用增加 研究：空汙加劇傷身體

2018-07-05 19:34

紓解花東旅客 台鐵暑假推無座位票

2018-07-05 19:31

陸生學士班放榜 錄取733人創新低

2018-07-05 19:06

過敏婦感冒亂服成藥 乾燥症加遽咳整夜

2018-07-05 18:59

影／台師大攜手AIT 助偏鄉生英文程度大躍進

2018-07-05 18:48

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

PVC手套含塑化劑 攝入恐發育異常

2018-07-05 18:17

豪雨農損 增至2千2百萬元

2018-07-05 18:13

老車排氣控管嚴 專家呼籲設專法

2018-07-05 18:08

早晨感受壓力 研究：認知功能降

2018-07-05 18:04

台大洗腎插錯管事件 衛生局小罰10萬

2018-07-05 18:03

雲門藝廊再推新展 一窺林百里鏡頭下世界

2018-07-05 18:01

常喝運動飲料消暑 醫：恐造成肥胖

2018-07-05 17:57

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

影／家用手套抽驗 消基會:35%驗出塑化劑替代品DEHT

2018-07-05 17:13

夏天到 老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47

中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40

手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37

擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30

家用手套驗出塑化劑替代品 沒有耐熱沒標示

2018-07-05 16:28
看更多

熱門文章

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

偏頭痛可用整型外科手術治癒 嘉義長庚公布手術案例

2018-07-05 12:48

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

孕婦兒童停車證 月底前可用手冊替代

2018-07-05 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top