親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

路過鬼門關…動念打造輕急診制度

2018-07-05 23:38聯合報 口述／李相台 整理／記者劉嘉韻

李相台醫師。 圖／李相台提供
李相台醫師。 圖／李相台提供
分享

我是專門治療靜脈曲張的基層醫師，專長是血管外科，去年底一場急病，讓我有了打造輕急診制度的念頭。

去年12月23日凌晨，原本我已熟睡，但突然感到肚子一陣劇烈疼痛，連忙去上廁所，卻發現鮮紅的血不斷噴出。

以自己行醫20多年的經驗，我知道是體內大出血，看見身體流出來的那灘血，直覺自己「玩完了」，也連忙把太太叫醒「跟她道別」，跟她說「我不行了，我快要死了」。還好我太太沒被我嚇壞，她直說「你傻啦，什麼道別不道別，現在趕快去醫院！」接著她連忙叫計程車，帶我直奔台大醫院急診室。

不料，才到台大急診沒多久，還沒開始檢查，我就因為體內出血過多而休克昏迷。據我太太轉述，當時台大急診室的醫護人員一擁而上幫我急救，在緊急關頭總算救回我一命；那天深夜我總共輸了8袋血，醒來時已被移入急診加護區。

孩子發燒在哭…卻只能乾等

當我醒來時，發現急診室亂成一團，外面有發燒的孩子在哭、有病人不斷嘔吐，台大急診室擠滿了輕症患者，但這些不舒服的病人在半夜，除了急診也沒地方去。但當晚醫護人員為了我們這些重症的患者忙翻了，只能讓輕症病人一等再等。

一個急診團隊，一個晚上為3名急症患者急救就幾乎「滿檔」，當天晚上除了我，還有一位心肌梗塞、一名自殺病人，為我們這3名重症患者急救就足以讓所有值班醫護忙翻。當天我聽著發燒孩子的哭聲，再看著忙個不停的醫護人員，心疼極了。

當天在急診找不出病灶，胃鏡、腸鏡檢驗都沒有問題，我在急診加護區觀察了2天，最後決定提前出院，把病床讓給有需要的患者。

沒想到一回家後又大出血，只好再去台大，最後在門診麻醉下進行大腸鏡檢查，才發現在腸子的深處有個小血管破裂，連行醫多年的主治醫師也說是第一次碰到。

為何腸子血管會破裂？病名是什麼？不論是我的主治醫師，或是行醫多年的我都講不出來。或許是上帝在我肚子裡特別的安排，讓我體驗急診醫師的辛苦。

李相台 (左)專長靜脈曲張治療。 圖／本報資料照片
李相台 (左)專長靜脈曲張治療。 圖／本報資料照片
分享

太太心急…簽了什麼也不知

當我在急救前，護理人員拿了一疊文件要我太太簽名，當時我太太心想，當時正是性命關頭，不管要用什麼自費醫材，用就對了，文件可以補簽，但依據規定卻只能簽了才能使用自費醫材；事後我太太說，簽了哪些東西她都不曉得，拿筆的手都在發抖。

醫學中心應該留給有生命危險的重症病患，我盼能透過行動，為分級醫療盡一份心力。

早在多年前，我就發現在美國、英國、新加坡等多個國家，興起「輕急診」制度，也就是由診所來承擔治療輕微的急症患者，例如車禍骨折、嘔吐、拉肚子等等，而醫學中心的急診室，則留給真正的急性重症患者。

這個構想在我心中萌芽了好多年，但構想儘管萌芽了，卻還沒有生根結果。

急診分級 病人、醫護都方便

我雖然不是什麼大人物，但與全國基層醫師都同樣關心國內醫療體系的一個核心關鍵，也就是分級醫療不彰，將加速健保與醫療體系的崩壞，更使得醫院大者恆大，也無法解決大醫院裡醫護人員過勞等問題。

這次生病經驗，我體會了醫學中心急診醫護的血汗，希望未來成立輕急診暨綜合性診所，協助分流醫院急診室的輕症患者，也將建立特有的會員制度，讓患者事前就提供自己是否有額外保險等資料，也能協助醫護人員判斷，在執行醫療行為時，哪些內容可以有商業保險給付，讓患者在緊急關頭少簽幾份不必要的文件。

李相台

現職：李相台診所院長

年齡：58

出生地：台南

學歷：中山醫學大學醫學系

專長：靜脈曲張

經歷：和眾綜合診所總院長

患者台大醫院醫護人員

相關新聞

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

洗腎頻出包 醫改會：不能罰錢了事

2018-07-06 00:08

健康你我他／我的喝水進化史

2018-07-05 23:46

閒置郵局動起來！擬闢日照中心

2018-07-05 23:44

防北市童蛀牙 聯醫暑假免費塗氟

2018-07-06 00:19

花蓮慈院機器人幫復健 肢障病患穩步行走

2018-07-05 23:26

嘉義長庚微創手術 解決糾纏20年的偏頭痛

2018-07-05 22:51

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

全台首座老人醫院 幕後推手是賴清德的老師

2018-07-05 22:45

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

食品界米其林獎公布 台灣醬品以道地美味勇奪大獎

2018-07-05 20:50

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

悠遊聯名卡定期票 加值更便利

2018-07-05 20:07

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

迎接海灣旅遊年 業者推10座島行程

2018-07-05 19:41

冷氣使用增加 研究：空汙加劇傷身體

2018-07-05 19:34

紓解花東旅客 台鐵暑假推無座位票

2018-07-05 19:31

陸生學士班放榜 錄取733人創新低

2018-07-05 19:06

過敏婦感冒亂服成藥 乾燥症加遽咳整夜

2018-07-05 18:59

影／台師大攜手AIT 助偏鄉生英文程度大躍進

2018-07-05 18:48

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

PVC手套含塑化劑 攝入恐發育異常

2018-07-05 18:17

豪雨農損 增至2千2百萬元

2018-07-05 18:13

老車排氣控管嚴 專家呼籲設專法

2018-07-05 18:08

早晨感受壓力 研究：認知功能降

2018-07-05 18:04

台大洗腎插錯管事件 衛生局小罰10萬

2018-07-05 18:03

雲門藝廊再推新展 一窺林百里鏡頭下世界

2018-07-05 18:01

常喝運動飲料消暑 醫：恐造成肥胖

2018-07-05 17:57

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

影／家用手套抽驗 消基會:35%驗出塑化劑替代品DEHT

2018-07-05 17:13

夏天到 老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47

中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40

手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37

擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30

家用手套驗出塑化劑替代品 沒有耐熱沒標示

2018-07-05 16:28
看更多

熱門文章

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

偏頭痛可用整型外科手術治癒 嘉義長庚公布手術案例

2018-07-05 12:48

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

孕婦兒童停車證 月底前可用手冊替代

2018-07-05 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top