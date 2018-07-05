路過鬼門關…動念打造輕急診制度

李相台醫師。 圖／李相台提供 分享 facebook

我是專門治療靜脈曲張的基層醫師，專長是血管外科，去年底一場急病，讓我有了打造輕急診制度的念頭。

去年12月23日凌晨，原本我已熟睡，但突然感到肚子一陣劇烈疼痛，連忙去上廁所，卻發現鮮紅的血不斷噴出。

以自己行醫20多年的經驗，我知道是體內大出血，看見身體流出來的那灘血，直覺自己「玩完了」，也連忙把太太叫醒「跟她道別」，跟她說「我不行了，我快要死了」。還好我太太沒被我嚇壞，她直說「你傻啦，什麼道別不道別，現在趕快去醫院！」接著她連忙叫計程車，帶我直奔台大醫院急診室。

不料，才到台大急診沒多久，還沒開始檢查，我就因為體內出血過多而休克昏迷。據我太太轉述，當時台大急診室的醫護人員一擁而上幫我急救，在緊急關頭總算救回我一命；那天深夜我總共輸了8袋血，醒來時已被移入急診加護區。

孩子發燒在哭…卻只能乾等

當我醒來時，發現急診室亂成一團，外面有發燒的孩子在哭、有病人不斷嘔吐，台大急診室擠滿了輕症患者，但這些不舒服的病人在半夜，除了急診也沒地方去。但當晚醫護人員為了我們這些重症的患者忙翻了，只能讓輕症病人一等再等。

一個急診團隊，一個晚上為3名急症患者急救就幾乎「滿檔」，當天晚上除了我，還有一位心肌梗塞、一名自殺病人，為我們這3名重症患者急救就足以讓所有值班醫護忙翻。當天我聽著發燒孩子的哭聲，再看著忙個不停的醫護人員，心疼極了。

當天在急診找不出病灶，胃鏡、腸鏡檢驗都沒有問題，我在急診加護區觀察了2天，最後決定提前出院，把病床讓給有需要的患者。

沒想到一回家後又大出血，只好再去台大，最後在門診麻醉下進行大腸鏡檢查，才發現在腸子的深處有個小血管破裂，連行醫多年的主治醫師也說是第一次碰到。

為何腸子血管會破裂？病名是什麼？不論是我的主治醫師，或是行醫多年的我都講不出來。或許是上帝在我肚子裡特別的安排，讓我體驗急診醫師的辛苦。

李相台 (左)專長靜脈曲張治療。 圖／本報資料照片 分享 facebook

太太心急…簽了什麼也不知

當我在急救前，護理人員拿了一疊文件要我太太簽名，當時我太太心想，當時正是性命關頭，不管要用什麼自費醫材，用就對了，文件可以補簽，但依據規定卻只能簽了才能使用自費醫材；事後我太太說，簽了哪些東西她都不曉得，拿筆的手都在發抖。

醫學中心應該留給有生命危險的重症病患，我盼能透過行動，為分級醫療盡一份心力。

早在多年前，我就發現在美國、英國、新加坡等多個國家，興起「輕急診」制度，也就是由診所來承擔治療輕微的急症患者，例如車禍骨折、嘔吐、拉肚子等等，而醫學中心的急診室，則留給真正的急性重症患者。

這個構想在我心中萌芽了好多年，但構想儘管萌芽了，卻還沒有生根結果。

急診分級 病人、醫護都方便

我雖然不是什麼大人物，但與全國基層醫師都同樣關心國內醫療體系的一個核心關鍵，也就是分級醫療不彰，將加速健保與醫療體系的崩壞，更使得醫院大者恆大，也無法解決大醫院裡醫護人員過勞等問題。

這次生病經驗，我體會了醫學中心急診醫護的血汗，希望未來成立輕急診暨綜合性診所，協助分流醫院急診室的輕症患者，也將建立特有的會員制度，讓患者事前就提供自己是否有額外保險等資料，也能協助醫護人員判斷，在執行醫療行為時，哪些內容可以有商業保險給付，讓患者在緊急關頭少簽幾份不必要的文件。

李相台

現職：李相台診所院長

年齡：58

出生地：台南

學歷：中山醫學大學醫學系

專長：靜脈曲張

經歷：和眾綜合診所總院長