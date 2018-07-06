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108年健保給付總額最多成長4.5% 國發會審議通過

2018-07-06 00:09中央社 台北5日電

國家發展委員會今天委員會議通過明年度全民健保醫療給付費用成長率範圍訂在2.516%至4.5%，且為了加速國人根治C型肝炎，同意增列C肝口服新藥費用，但增列額度不得超過4.7%。

為了合理控制醫療費用，全民健康保險法明訂健保實施總額支付制度，主管機關衛生福利部每年須呈報全民健保醫療給付費用總額範圍，報請行政院核定；經國發會審查、行政院核定後，全民健康保險會將以集體協商機制協定下年度的醫療給付費用總額。

國發會6月15日召開專家學者審查會議後，並在今天委員會議審議通過衛福部陳報「108年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為2.516%至4.5%；成長率的下限2.516%是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得。

至於成長率上限，則是考量健保整體財務狀況、醫療費用給付合理成長與國人負擔能力等因素，最後訂為4.5%。

國發會也表示，為了加速根治國人C型肝炎，委員會議同意衛福部建議增列108年的C肝口服新藥費用，但所增列的額度不得超過4.7%的上限。

委員會議並做出結論，建議衛福部因應人口結構快速老化、醫療需求增加，健保整體支出將逐年成長，應強化提升健保給付效益及醫療品質的措施，包括積極落實分級醫療、推動有效醫療、重視預防保健及健康管理、強化相關整合性照護計畫，以及運用醫療科技評估及大數據分析等工具，檢討給付的合理性等，以有效提升健保資源使用效率。

健保衛福部保險

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