發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



輕度颱風瑪莉亞 (編號第 08 號，國際命名 MARIA)昨天晚間生成。氣象局指出，這個颱風目前所處的環境有利成長，有可能變成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風，將是一個蠻強的系統。不過，目前各個資訊對於這個颱風的紛歧仍大，未來路徑還要觀察，是否影響台灣，也要下周二後才會明朗。

氣象局預報員陳建安表示，目前颱風所處的環境不管是海溫、大氣條件都有利成長，目前有可能變成中度颱風，甚至也不排除成為強烈颱風，將是一個蠻強的系統，只是移動的路徑上，還有蠻大的變數。

陳建安表示，根據目前路徑，颱風未來將往琉球群島接近，屆時要看北邊高壓強弱，高壓強的話，颱風會偏西，較靠近台灣，高壓弱的話，位置則偏北，往琉球群島北側通過，因後續路徑變數大，還要持續觀測中。

氣象局觀測資料顯示，瑪莉亞颱風目前中心位置位於北緯 14.10 度、東經 144.00 度，以每小時14公里速度，向西北進行。颱風中心氣壓 995 百帕，近中心最大風速每秒 23 公尺，瞬間之最大陣風每秒 30 公尺，七級風半徑 120 公里。