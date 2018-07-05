食品界米其林獎公布 台灣醬品以道地美味勇奪大獎

2018-07-05 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



有「食品界米其林」之稱的「iTQi風味絕佳獎章」，是由座落於比利時的國際級獨立公正的評鑑機構—國際風味暨品質評鑑所（簡稱iTQi），匯集了來自最負盛名的歐洲烹飪協會的175名廚師和品酒師，為全球各地食品進行評鑑，針對味覺的第一印象、產品外觀、香氣、口感、質地等綜合表現，進行全面性評分，授予一星至三星獎章，堪稱食品界的頂尖對決，亦是全球業界人士公認具影響力評鑑之一。

iTQi風味絕佳獎章今年共有來自90個國家、1,850項產品入選，台灣醬品類產品獲獎共有12支，其中味全淬釀系列連續三年獲頒三星獎章，近期新上市的味全古釀醬油270天釀造系列更是首次參賽就取得二星及一星的亮眼成績，品牌一共囊括7支，為台灣醬品類的最大贏家。

自2015年開始，味全醬油即全系列使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料來作為釀造醬油的原料，今年5月更推出270天釀造系列頂級醬油，包含「古釀醬油」、「薄鹽醬油」及「柚子風味醬油」，遵循古早製醬「夏製麴、秋發酵、冬熟成」的節令時序，以科學控溫模擬季節溫度，投入二倍原料，細作慢釀長達270天，釀造時間更長、更厚工，引出口感醇厚的滴滴醬香。