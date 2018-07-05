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食品界米其林獎公布 台灣醬品以道地美味勇奪大獎

2018-07-05 20:50聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

有「食品界米其林」之稱的「iTQi風味絕佳獎章」，是由座落於比利時的國際級獨立公正的評鑑機構—國際風味暨品質評鑑所（簡稱iTQi），匯集了來自最負盛名的歐洲烹飪協會的175名廚師和品酒師，為全球各地食品進行評鑑，針對味覺的第一印象、產品外觀、香氣、口感、質地等綜合表現，進行全面性評分，授予一星至三星獎章，堪稱食品界的頂尖對決，亦是全球業界人士公認具影響力評鑑之一。

iTQi風味絕佳獎章今年共有來自90個國家、1,850項產品入選，台灣醬品類產品獲獎共有12支，其中味全淬釀系列連續三年獲頒三星獎章，近期新上市的味全古釀醬油270天釀造系列更是首次參賽就取得二星及一星的亮眼成績，品牌一共囊括7支，為台灣醬品類的最大贏家。

自2015年開始，味全醬油即全系列使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料來作為釀造醬油的原料，今年5月更推出270天釀造系列頂級醬油，包含「古釀醬油」、「薄鹽醬油」及「柚子風味醬油」，遵循古早製醬「夏製麴、秋發酵、冬熟成」的節令時序，以科學控溫模擬季節溫度，投入二倍原料，細作慢釀長達270天，釀造時間更長、更厚工，引出口感醇厚的滴滴醬香。

而深耕台灣超過80年的金蘭醬油，今年也以使用高級趜種及多重釀造技術研發生產的的鼓舌醬油，連續六年獲得三星獎章最高榮耀。另外，去年新開發的全台第一支「100%台灣在地原料國產有機醬油」，也在今年獲得二星獎章的肯定。這款醬油全瓶材料皆來自台灣在地有機食材，包括來自桃園大漢溪的水、嘉義東石的有機黃豆和小麥，以及苗栗通霄的食鹽等原料製成，不僅達到友善土地，更是最純粹的台味醬油。

金蘭去年新開發100%台灣在地原料國產有機醬油，全瓶材料皆來自台灣在地有機食材。...
金蘭去年新開發100%台灣在地原料國產有機醬油，全瓶材料皆來自台灣在地有機食材。圖／金蘭提供
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味全新上市的270天釀造系列頂級醬油，首次參賽就取得二星及一星的亮眼成績。記者黃...
味全新上市的270天釀造系列頂級醬油，首次參賽就取得二星及一星的亮眼成績。記者黃筱晴／攝影
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味全淬釀醬油露，今年獲得風味絕佳二星獎章。記者黃筱晴／攝影
味全淬釀醬油露，今年獲得風味絕佳二星獎章。記者黃筱晴／攝影
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味全淬釀系列三款日式和風醬油露，連續三年獲頒三星獎章。記者黃筱晴／攝影
味全淬釀系列三款日式和風醬油露，連續三年獲頒三星獎章。記者黃筱晴／攝影
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味全今年共有七支醬品獲獎，為台灣醬品類的最大贏家。圖／味全提供
味全今年共有七支醬品獲獎，為台灣醬品類的最大贏家。圖／味全提供
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