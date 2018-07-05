台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21 聯合新聞網 綜合報導



有網友不解為何台灣違停多，日本反而很少見。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣違停的問題嚴重，有時候還會釀出人命，但鄰近的日本是否也有違停的狀況呢？有網友在PTT上發文表示在日本很少看到有人違停，但台灣人卻把馬路當停車場一樣的亂停車，他很想知道為什麼日本做得到，台灣卻不行？貼文一出引起網友討論，還有人PO出影片點出路邊停車格就是台灣交通的亂源。

原PO去過日本好幾次，發現不論是東京、大阪這類的大都市，或者熊本、沖繩等小城市，很少看到有人路邊違停；反倒在台灣，不管是買便當、買飲料、接小孩、郵局辦事等等，隨處都可以看到違停，甚至還有人把馬路當自家停車場，一停就大半天，也常造成許多交通事故。他質疑日本很少違停，難道日本人真的都把車停到停車場嗎？

有網友點出日本很少違停的原因，「因為罰超重」、「罰得重，當然跟國民水準也有關係」、「違停一次罰2萬日幣，記2點，滿6點吊銷一個月，被吊銷過一次後，接下來就是滿4點被吊銷三個月，下一次是2點直接吊銷半年，再下一次就要跟你的駕照說掰掰，你沒幾次能違停的機會」、「日本人個性就是不會做造成別人困擾的事」、「日本：不要造成別人的麻煩，台灣：麻煩一下會死喔」、「日本的有料（要付費）停車場很多，大眾運輸系統也方便」。

不過也有網友對於日本很少違停的看法不以為然，「因為你只是走馬看花的觀光客而已」、「1.你去的地方太少2.你都只去大城市」、「我住的地方天天都會看到違停，雖然不多就是了」、「不知道你是在哪一區？我在東京每天開車，市區違停超多」、「日本也有違停啊，只是很少有誇張到併排的」、「亂停腳踏車的一堆好嗎」。

還有網友PO出一段影片，一名留學日本的博士表示台灣的交通亂源其實是路邊的停車格，他說日本沒有路邊停車格，所以有人看到商機，就去開設停車場來賺錢，也因此日本隨處可見收費停車場。他也表示，日本有臨時停車，但不會像台灣劃設路邊停車格，因為日本道路設計就是「路，是用來走的，不是用來停車」。