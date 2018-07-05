陸生學士班放榜 錄取733人創新低

2018-07-05 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



陸生來台就讀學士班正式分發榜單今天放榜，75校共錄取733人，比去年101校錄取944人少，招生達成率91.63%。今年是從2011年開放招收學士班陸生以來，錄取人數和招生名額都最低的一次。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會總幹事、南台科大副校長張鴻德說明，今年教育部共核定84所大專校院、787個學系，總招生名額為800名，比去年1000名少，依照共同考科加權後總分高低排序，未達各省市本科二批分數線者皆不予分發。

今年可以參加分發共有1578人，爭取800個名額，去年為1906人爭取1000個名額。張鴻德表示，從招生結果來看，一般大學共有54校錄取614人，科技校院21校錄取119人；國立大學共錄取135人。整體錄取人數較去年減少211名，去年錄取944名，招生達成率91.63％，比去年減少2.77％，去年招生達成率是94.40％。

張鴻德分析，如果招生名額少，願意報考的人數就會減少。此外，以前是吃大鍋飯，各省市大家一起搶，而今年首度把800個名額分配到各省市，可能會影響錄取的人數。例如，省市有固定配名額，可能導致一些成績不錯的陸生，不一定會錄取。

陸生聯招會統計，錄取最多的學校依序為淡江大學、銘傳大學(含金門校區)、中國文化大學、逢甲大學、輔仁大學。陸生喜歡就讀的前10熱門學類依序為企業管理、財務金融、電機與電子工程、視覺傳達設計、資訊技術、外國語文、產品設計、視覺藝術、建築、綜合設計。