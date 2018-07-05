悠遊聯名卡定期票 加值更便利

2018-07-05 20:07 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



以往須拿現金至捷運車站加值悠遊聯名卡、Debit卡加值定期票，5日起改成能直接連結卡片帳戶加值購買定期票。（photo by藍苡瑄／台灣醒報） 分享 facebook 悠遊聯名卡、Debit卡都可扣款加值1280定期票！「以往這兩款卡片，須拿現金至捷運車站加值，5日起改成能直接連結卡片帳戶加值購買定期票。」北捷票務中心主任胡正倫5日出席記者會時說，若用悠遊聯名卡自動加值，加值機將依據卡片內餘額自動計算幫卡片加值，面額有500、1000或1500元；Debit卡則是依卡片連結的帳戶金額扣款，不用至詢問處拿現金購票，將有效縮短購票時間。

胡正倫說，「目前共累積賣出68萬張『公共運輸定期票』，扣除重複購票與只購買一次的人，目前平均每日流通使用約有21萬人次。」雙北市、公車業者與YouBike、北捷等從4月16日共同推出的1280吃到飽「公共運輸定期票」，民眾反應熱烈，為了讓民眾加值更便利，5日起更推出悠遊聯名卡、Debit卡加值定期票到加值機就能連結帳戶自動加值，不用特別拿現金來加值，購票更便利。

「鼓勵大家多用自動加值機購票，不過前提是悠遊聯名卡須先開通卡片的自動加值功能，可以至捷運車站『悠遊卡自動加值機』或7-11、全家、萊爾富、OK等四家超商開啟這項服務。」胡正倫說，若採用悠遊聯名卡內原有200元，自動售票加值機透過計算，自動加值1500元，扣掉定期票費1280元，設定後尚存的200元將轉為電子錢包餘額，讓民眾還能自行使用於其他用途，加值費用則會於下個月算進帳單中。

胡正倫表示，1280吃到飽「公共運輸定期票」開通後，能享有30日內不限距離、次數搭乘台北捷運、雙北公車、及YouBike前30分鐘租借免費等優惠。

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