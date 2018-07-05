迎接海灣旅遊年 業者推10座島行程

2018-07-05 19:41 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



交通部觀光局配合今年的「海灣旅遊年」，推出「2018探索台灣10+島優質遊程」徵選活動。（觀光局提供） 分享 facebook 「台灣龜山島、綠島等共10座島嶼自然景觀豐富多樣，這次由康家旅行社、佳安旅行社等各個民間旅行業者推出暢遊拱蘭宮、賞鯨豚、參觀軍事防空洞等行程，資源整合海灣旅遊，對國旅很有幫助。」觀光局主秘林坤源5日出席記者會時如此表示。佳安旅行社專案經理莊子誼說，國旅必須透過好的教育與規劃環境保護等行程，獎勵民眾去龜山島、綠島等共10座島，並拍一些影片行銷到國際。

中華民國旅行品質保障協會理事長許晉睿說，「台灣不大，觀光需要大家共同努力，同業推出優質行程，觀光局也要給鼓勵，」國內旅遊市場上至政府，下至消費者，大家都很關心，如何將遊客留在台灣，他認為要推出不同旅遊路線讓遊客滿意，以及有該有的休閒活動，他說，這是觀光局推動海灣旅遊年中很重要的宣導與促進的重要里程。

交通部觀光局配合今年的「海灣旅遊年」，推出「2018探索台灣10+島優質遊程」徵選活動，由旅行業者自發規劃旅遊行程，從這155條行程中徵選出34條優質遊程，並進行頒獎，包含19條「10島類」優質遊程及15條「海灣類」特色遊程。

「只要旅行業不鎖定單一客群，就不會受到陸客減少影響市場，目前我們有東南亞、日本旅客蠻多，」莊子誼說，年改、軍改多少會影響業績，但差異幅度不大，他認為重點是各旅行業推出自身特色，他說，國旅必須透過好的教育與規劃環境保護等行程，可以獎勵民眾去這10座島後，拍一些影片行銷到國際上。不過他也提議，「行銷國外時應使用同主題2至3年，不要每年都換，」這樣才會讓國際旅客可以加深台灣的印象。

「身為台灣人，我們一輩子至少走完這10座島嶼，」可以用證書或獎勵，讓國人對觀光資源有更多認知，林坤源說，國人旅遊不要捨近求遠，離島也有豐富資源，希望能長期推動這些行程路線，之後並精選出特定幾條行銷國外。

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