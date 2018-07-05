過敏婦感冒亂服成藥 乾燥症加遽咳整夜

2018-07-05 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市45歲李姓婦人日前感冒，自行到藥局買成藥，竟出現眼乾、口乾、濃痰，咳整夜，緊急就醫才發現原來是她有過敏、氣喘病史，感冒藥中含有第一代抗組織胺，引發乾燥症惡化所致，經停藥一周休養後，不適症狀緩解，嚇得她直說「不敢再亂吃成藥了」。

亞洲大學附屬醫院副院長暨過敏免疫風濕科主任蔡肇基說，最近門診出現許多乾燥症等過敏免疫相關疾病患者，感冒時「自己當醫生」，到藥房買成藥吃，不料成藥中的抗組織胺成分，不但造成感冒症狀惡化，更引發後續嚴重的免疫反應，得不償失。

蔡肇基說明，組織胺廣泛分佈在細胞內，一旦身體過敏，人體受到外來塵螨、花粉等等抗原，或特定食物、藥物刺激，釋出組織胺，造成血管擴張、流鼻水、氣管收縮、心跳加速等症狀，抗組織胺則為治療過敏藥物，種類繁多，作用差異大，依藥性出現不同程度的不良反應。

蔡肇基表示，第一代抗組織胺因脂溶性高，易進入大腦的血腦障壁，產生鎮靜、口乾、便秘、排尿困難，甚至會造成腦神經反應變差等症狀，第二代因水溶性高，較沒有第一代的副作用，效果較持久，但仍需視患者症狀投藥。