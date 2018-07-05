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影／台師大攜手AIT 助偏鄉生英文程度大躍進

2018-07-05 18:48聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

國立台灣師範大學PASSION扎根教學團隊，去年從全球125國、逾千件提案脫穎而出，榮獲美國國務院第七屆學友連結創新基金肯定，成為台灣唯一獲獎團隊，並和美國在台協會攜手，共同弭平學習成就落差。原本英文字母A到Z大都念不全的20多位花蓮偏鄉國中生，這學期英文程度突飛猛進，還可以說英語點餐，變得更有自信。

7月4日、5日兩天，來自花蓮偏鄉的20多名國中學生，到台北實踐他們英語學習的成果，除了到士林天文館以探索學習方式進行英語單字與句型學習與演練外，也將平日在課堂所學應用到實際生活中，在麥當勞進行英語點餐活動。這些活動源自於台師大PASSION扎根教學(Project of Adaptive Screening, Streaming and Instruction for Omni-directional Nurturing)團隊和美國在台協會共同成果之一。

由台師大副校長宋曜廷領軍、台師大博士胡翠君統籌執行的「PASSION 扎根教學團隊」和花蓮三民、玉東、美崙3所國中合作執行扎根教學配套，讓原本連字母都唸不全的學生，現在已經能用英語點餐。

胡翠君表示，根據104至106年國中教育會考資料顯示，偏遠地區學生的英文科待加強比率比非偏遠地區學生高出一倍，這些學生可能因為過去英文學習經驗不佳而放棄英文學習，未來更可能看到英文就逃避，但現在是全球化時代，英文是幫助我們取得知識和人際溝通的工具技能。

為弭平學習落差，台師大團隊自2016年開始研發教材教法，2017年更參與美國國務院主辦的「學友連結創新基金」計畫競賽，在教育部和美國在台協會的協助下，從上千個國際計畫中脫穎而出，成為最後獲獎團隊之一，並於獲獎後推動扎根教學。

台師大團隊招募到三民、玉東、美崙等花蓮3所國中夥伴學校，針對國一生進行英語能力診斷和篩選，最後選出21名學生，多半不具備基礎拼音和唸基礎單字的能力，且詞彙和文法未達小學四年級應具備的程度。

胡翠君表示，團隊在3校各開設一班英語扎根班，這21名學生參與7個月的扎根課程，利用第8節或夜間課輔班時間，每週上課90分鐘，從字母發音口訣開始學習，並以單字和文法句型為主要學習素材，搭配遊戲活動和刺激高效學習的流程設計，讓學生打穩根基並重拾學習熱情。

歷經7個月課程後，這些學生再次接受測驗。後測結果顯示這些孩子的詞彙進步率達71%，聽力進步率65%，最困難的文法句型進步率也有53%，9成學生覺得英文課很有趣，7成孩子表示不想放棄學英語，這些孩子更在成果展中，用英語發表自己創作的短文。

就讀花蓮三民國中的學生黃偉華，對棒球很有興趣，夢想是以後到美國大聯盟打球。他也表示，自己原本英文很爛，但是在扎根課程學習後，已經開始有進步，對他未來圓夢有幫助。

花蓮美崙國中校長孫台育表示，學校的弱勢孩子高達63%，原住民孩子占46%，很多孩子連英語字母都不會，但藉由扎根計畫，看到孩子學會單字後，眼睛裡閃爍著自信，讓她覺得沒有教不會的學生。

國立台灣師範大學PASSION扎根教學團隊，去年從全球125國、逾千件提案脫穎而...
國立台灣師範大學PASSION扎根教學團隊，去年從全球125國、逾千件提案脫穎而出，榮獲美國國務院第七屆學友連結創新基金肯定，成為台灣唯一獲獎團隊，並和美國在台協會攜手，共同弭平學習成就落差。原本英文字母A到Z大都念不全的20多位花蓮偏鄉國中生，這學期英文程度突飛猛進，還可以說英語點餐，變得更有自信。記者高彬原／攝影
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台師大美國在台協會國務院

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