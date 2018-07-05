史上最多! 中研院人社組院士 杜維明等5人當選

2018-07-05 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中研院新科院士揭曉，人社組今入選綜合審查的五位院士候選人全部當選，是史上最多，且領域最廣。分別是思想領域的杜維明、宗教領域的于君方、婦女史的高彥頤、語言學的孫天心，以及古典文學領域。

中研院院士王德威指出，杜維明是海外儒學第三代領軍者，成就甚高；中研院副院長黃進興指出，杜維明早在30年前就當選美國人文語科學藝術院的院士，當選是「遲來的正義」。

黃進興說，海外儒學第一代是熊十力、馮友蘭、梁漱溟，第二代是唐君毅、牟宗三、徐復觀，第三代的代表就是杜維明，極為重要。

黃進興說，中研院已多年沒有哲學院士，杜維明當選極具意義，且他最重要的是把中國思想介紹給西方，他曾與西方宗教代表如達賴喇嘛、基督教教皇對話，讓儒家思想帶到世界性文明對話、宗教對話的層次，口才也極佳。

美國哥倫比亞大學宗教學博士于君方也獲選院士，黃進興說，她是漢傳佛教在北美的權威，對觀音菩薩的變性上也特有研究，如觀音在印度是男的，到了中國卻變女的。

哥倫比亞大學歷史系教授高彥頤是香港人，專長婦女文化史，對纏足特有研究，黃進興說，傳統上認為纏足是迫害女性，但高彥頤以時尚、美學觀念解讀，認為纏足對部分女性也是追求美的可能。她還尋訪地方史等文獻，認為中國婦女角色很多變，在社會上不見得一直是壓抑的，例如常可見許多墓誌銘刻畫很想念媽媽，都顯出女性重要性。

中研院語言所研究員孫天心院士研究藏緬語系著稱，也獲選院士。

中研院院士選舉昨進行第三次分組審查，據了解，原本十位候選人，在組內最後投票後，剩下五人。不過王德威、黃進興都說，這五人今能在綜合審查全部當選，已非常不易，讓人社組非常振奮。