你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



又到了暑假旅遊旺季，想出國玩的旅客，大部分都是選擇搭乘飛機，但其實你知道嗎？外國媒體《Travelawaits》揭露航空業祕辛，每個人座位前的食物托盤幾乎沒有清理過，氧氣罩只能用15分鐘等，也許下次搭機可以多加留意。

1.氧氣罩只能用15分鐘

搭過飛機的旅客都知道，飛機起飛前，空姐、空少會先展演發生意外事故時要如何應對，其中一項就是氧氣罩會從前方落下，旅客要迅速蓋住口鼻，再幫助孩童正確戴上，之所以如此是因為飛機驟降可能造成海拔急速變化，讓人在15秒到20秒內陷入昏迷。不過，若是真的使用，最多也只可持續使用15分鐘，若是不幸要用到，就得要把握黃金時間。

2.托盤桌沒清過

《Travelmath.com》曾經在機艙不同座位上蒐集細菌樣本，結果發現座位前方托盤桌含菌量竟比起廁所按鈕還高出8倍，相當驚人的數字。其實也有其他外媒曾報導過，有旅客會使用托盤桌幫嬰兒換尿布，所以建議旅客搭機使用桌子時，還是先用消毒濕紙巾擦拭桌面，用起來更安心。

3.機上食物的祕密

由於人體在高空飛行期間，味蕾敏感度會降低3成，所以通常空中料理都會使用調味料加重食物味道，而長時間飛行航班的菜肴，通常比短程航班的好吃。不過，飛機餐難免會剩下，但航空公司對此有相當嚴格的規定，特別是北美、澳洲、歐洲等大多數航空公司，若是機組人員將飛機餐帶走，最嚴重要面臨解雇，或是可能被指控走私。

4.航空公司員工

你有想過，你在機場遇到的航空公司員工，都一定是該航空公司直派來的嗎？為了省經費及有效管理，愈來愈多航空公司聘用承包商來將櫃檯、客服或是清潔工、行李搬運工等服務外包出去，像是新加坡樟宜機場就是外包給Stas、Dnata等地勤代理公司處理。

5.機師可能不是你想像中專業

Hugh Solari曾經採訪航空公司，發現有些「資深」的機師相對無能，無法應對大型飛機中遇到的各種問題，在乎個人聲譽更勝於乘客的安全。不僅如此，當他們在教導菜鳥飛行員的時候，還可能因此發生失誤，造成公司的損失。

6.貨物也是造成飛機延遲的原因

許多乘客不知道，客機不僅載著行李、航空郵件，還會載貨物，但因為航空公司不確定這些貨物是不是能帶來足夠的利潤，所以往往會將航班延遲，將運載貨物列為優先處理事項，因此而導致班機延誤，甚至犧牲旅客的時間。

7.小心上黑名單

每家航空公司都會在電腦上保留一份黑名單，以辨識是以前在航班上造成麻煩的乘客，若是一旦被列入黑名單的旅客，其身分在各家航空公司的電腦上都會顯示，想要嘗試預訂其他班機，就可能會出現該航班無法使用的情況。不過，列入黑名單的可不一定只是奧客，有不少名人也在黑名單之列，因為他們認為自己名氣高，即使製造事端，也有特權可順利脫困。

8.坐在後面最安全