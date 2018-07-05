豪雨農損 增至2千2百萬元

2018-07-05 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



日前受滯留鋒面引進豪雨影響，中南部傳出農業災情。農委會統計，截至今天下午5點為止，農業產物估計損失計2,222萬元，又以落花生受損最為嚴重。

縣市受損情形，以彰化縣損失916萬元 (占41%)、雲林縣損失568萬元(占26%)、臺南市損失213萬元(占10%)、屏東縣損失206萬元(占9%)、高雄市損失191萬元(占9%)較為嚴重。

受損作物主要為落花生，被害面積738公頃，損害程度8％，換算無收穫面積59公頃，損失金額570萬元，其次為蔥、洋香瓜、一期水稻及木瓜等。