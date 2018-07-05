甜點通路新創舉！ 亞尼克生乳捲雙北捷運也可以買到

2018-07-05 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



甜點通路新創舉！亞尼克今（5）日起進駐雙北地區捷運站，期待將人潮轉換錢潮，即日起開放北捷15個站點試營運，7月底前將陸續開出合計54個服務站點，並於三年內完佈108個捷運站點，預計可帶動生乳捲銷售約30%成長。

亞尼克董事長吳宗恩指出，亞尼克的YTM服務將配合台北捷運營運時間，從每日早上6點至晚上12點，全面採無現金支付方式，提供使用信用卡、悠遊卡、隨享卡（亞尼克會員卡）及行動支付（搭配亞尼克隨享卡APP）共計四種付款方式。

此外，亞尼克的「寄捲服務」也同步延伸至YTM，凡持隨享卡至實體門市或EC官網購買6條生乳捲（可任選420元以下生乳捲口味）即享1968元團購分享價，不限日期、門市或YTM皆可分次提領。

YTM將推出三款亞尼克生乳捲口味供選擇購買，包含蟬聯多年團購冠軍的經典之作，人氣居高不下的「亞尼克生乳捲-原味」（售價380元）。嚴選台灣在地水果-雲林崙背網紋哈密瓜，口感恰似哈密瓜霜淇淋的季節限定新品「亞尼克生乳捲-哈密瓜」（售價420元）。以及YTM獨賣限定口味「亞尼克生乳捲-北海道起司」，二種天然起司豐厚質感，清爽微酸寵愛味蕾。

歡慶開幕首月，YTM試營運期間購買「亞尼克生乳捲-北海道起司」現折100元，優惠價320元（原價420元）。