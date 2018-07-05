暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



丹堤咖啡、101文具天堂正式啟用一卡通，即日起可於全台丹堤咖啡107家門市及101文具天堂31家(陸續上線)使用一卡通支付。為慶祝啟用一卡通，即起至9月30日持一卡通到丹堤咖啡嗶卡消費，單點指定飲品第二杯39折；即起至7月底到101文具天堂單筆消費滿199元，贈「海棉寶寶手機擦拭貼」。

一卡通公司表示，已成立25年的丹堤咖啡，旗下連鎖加盟門市至今已超過120家，國內門市共107家，海外也有16家。101文具天堂已創立超過20年，為目前連鎖文具店體系的第一品牌，國內門市目前共31家。

為慶祝啟用一卡通，即起至9月30日持一卡通到丹堤咖啡消費，單點指定飲品第二杯39折，指定品項包括熱美式咖啡、熱丹堤、冰咖啡、藍莓蘋果醋、英式冰或熱紅茶均享此優惠。

另即起至7月底到101文具天堂單筆消費滿199元，贈「海棉寶寶手機擦拭貼」。目前許多學校有一卡通數位學生證，101文具天堂的啟用對學生族群更便利。

此外，暑假期間一卡通也同步祭出許多優惠，如全聯福利中心周一至周五一卡通指定聯名卡/Debit金融卡單筆滿300元加贈100點全聯福利點數；光南大批發7/29前單筆滿250元贈「海綿寶寶手機擦拭貼」1份等。全家便利商店指定商品任選第二件5折；高雄喜滿客夢時代影城及奧斯卡3D數位影城購票天天有獨家優惠。