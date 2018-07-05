冷氣使用增加 研究：空汙加劇傷身體

2018-07-05 19:34 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



冷氣大量使用石化燃料而造成空氣汙染，不利健康。(Photo by David Hall on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 夏天常開冷氣，恐讓空氣品質更惡化。美國1所大學研究指出，由於炎炎夏日將會增加民眾使用冷氣機的機會，當中所使用的石化燃料反而會造成空氣污染加劇而有害人類健康。研究人員甚至估計，因為增加使用冷氣而造成的空氣汙染，1年將造成1,000人死亡。

據《印度泰晤士報》報導，威斯康辛大學麥迪遜分校研究人員結合5種不同模型取得的預測結果進行分析，當中預測在溫度越高情況下，夏季能源的使用情形以及會如何影響石化燃料的消耗、空氣品質以及未來幾十年後的人類健康。研究人員沛茲表示，在炎熱夏季以及熱浪頻率與程度將增加情況下，無疑冷氣確實可以救命，但隨著氣候變遷報到而增加使用冷氣的動力來源卻是倚賴石化燃料，等於拿空氣品質與人類健康互換。研究人員艾博指出，「因為結果證實，空氣汙染變得更嚴重，人類必須面對適應未來氣候變遷的後果。」

據《紐約每日新聞》報導，這項研究也指出，等到2050年，由於燃燒石化燃料產生的副產品有害微粒釋放到空氣中後，在美國東部1年將造成1.3萬人死亡，暴露在臭氧則造成3,000人死亡。在美國，大樓是最大能源消耗來源，光在東部就佔去6成以上電力需要，其中冷氣使用就佔去極大部分，也凸顯必須轉移使用諸如風與太陽能等特代能源的急迫性。

艾博表示，「氣候變遷已經是事實，但是冷氣以及人類使用它的方式，在溫度持續變熱情況下，將繼續惡化空氣汙染。」

科學家認為，如果沒有找到替代能源取代石化燃料，人命還是會不斷消失，但是殘酷的矛盾在於，溫度不斷升高後，同樣也不利人類生存。本次研究結果刊登在PLOS Medicine。

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