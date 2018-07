冷氣使用增加 研究:空汙加劇傷身體

2018-07-05 19:34 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



冷氣大量使用石化燃料而造成空氣汙染,不利健康。(Photo by David Hall on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 夏天常開冷氣,恐讓空氣品質更惡化。美國1所大學研究指出,由於炎炎夏日將會增加民眾使用冷氣機的機會,當中所使用的石化燃料反而會造成空氣污染加劇而有害人類健康。研究人員甚至估計,因為增加使用冷氣而造成的空氣汙染,1年將造成1,000人死亡。

據《印度泰晤士報》報導,威斯康辛大學麥迪遜分校研究人員結合5種不同模型取得的預測結果進行分析,當中預測在溫度越高情況下,夏季能源的使用情形以及會如何影響石化燃料的消耗、空氣品質以及未來幾十年後的人類健康。研究人員沛茲表示,在炎熱夏季以及熱浪頻率與程度將增加情況下,無疑冷氣確實可以救命,但隨著氣候變遷報到而增加使用冷氣的動力來源卻是倚賴石化燃料,等於拿空氣品質與人類健康互換。研究人員艾博指出,「因為結果證實,空氣汙染變得更嚴重,人類必須面對適應未來氣候變遷的後果。」

據《紐約每日新聞》報導,這項研究也指出,等到2050年,由於燃燒石化燃料產生的副產品有害微粒釋放到空氣中後,在美國東部1年將造成1.3萬人死亡,暴露在臭氧則造成3,000人死亡。在美國,大樓是最大能源消耗來源,光在東部就佔去6成以上電力需要,其中冷氣使用就佔去極大部分,也凸顯必須轉移使用諸如風與太陽能等特代能源的急迫性。

艾博表示,「氣候變遷已經是事實,但是冷氣以及人類使用它的方式,在溫度持續變熱情況下,將繼續惡化空氣汙染。」

科學家認為,如果沒有找到替代能源取代石化燃料,人命還是會不斷消失,但是殘酷的矛盾在於,溫度不斷升高後,同樣也不利人類生存。本次研究結果刊登在PLOS Medicine。

【更多精采內容,詳見 】