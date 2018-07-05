常喝運動飲料消暑 醫：恐造成肥胖

2018-07-05 17:57 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



夏日炎炎習慣喝運動飲料解渴，恐導致肥胖和高血壓。（photo by The Military Health System） 分享 facebook 夏日炎炎習慣喝運動飲料解渴，恐導致肥胖和高血壓。台大醫院內科部主治醫師王治元5日表示，運動飲料比較適合運動後補充，且運動飲料含有糖份，常喝恐增加體內三酸甘油脂含量。馬偕紀念醫院副院長李宏昌說，運動飲料含有較多電解質，肥胖民眾恐增加罹患高血壓風險。李宏昌強調，運動飲料含有鹽份，並不能完全解渴，喝水才是最消暑解渴的方式。

「市面上運動飲料的糖份約8-10%，而且不像手搖杯的珍珠奶茶可以調糖度，對一般人稍甜。」李宏昌表示，民眾喝多恐增加肥胖機會。王治元則強調，運動飲料不適合拿來消暑解渴，比較適合運動後短暫補充流失的電解質。「運動飲料多含蔗糖、葡糖糖，如果拿來當水喝，容易造成身體的糖份負擔，且體內三酸甘油酯也會增加。」

「電解質是運動飲料的另一個問題，」李宏昌說，運動飲料的電解質濃度約22-30 mEq/L，已經有肥胖問題的民眾須當心高血壓風險。王治元表示，運動流汗後喝運動飲料沒問題，補充大量電解質是好事，「如果沒有水分、電解質流失，身體就要把多餘電解質排出體外，有醫師擔心會造成腎臟負擔。」他強調，喝運動飲料是否會造成腎臟病變，還需要更多長期實證醫學證實，但確實有此說法。

針對拿開水稀釋運動飲料後飲用，是否對人體較無負擔？李宏昌認為，稀釋來喝當然可以，但如果只稀釋一半，對肥胖民眾還是不好。「一般人也沒有那麼勤勞，每次都透水來喝。」至於市面上有等滲透壓飲料是否是好的替代品？李宏昌說，等滲透壓飲料只是滲透壓和人體一樣，還是含有電解質和糖，對身體還是不好。李宏昌補充，滲透壓的壓力源自葡萄糖或納，民眾應仔細查看飲料標示。

「美國30年來，許多青少年和成人把運動飲料當水喝，確實是一大問題。」王治元提醒，運動飲料沒有對錯，視攝取量合不合理決定。李宏昌呼籲，運動飲料含有鹽份，其實不能完全解渴，喝水才是最消暑解渴的方式。

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