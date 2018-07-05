PVC手套驗塑化劑合格 消基會仍建議進食別戴

2018-07-05 19:16 中央社 台北5日電



消費者文教基金會今天表示，市售家用手套20件塑化劑檢驗結果符合標準；但是有7件檢出日本禁用於食品服務的PVC材質，並都驗出塑化劑替代品，呼籲吃東西時別戴這類手套。

環保署公告的毒性化學物質列管編號068、080的項目是塑化劑，消基會今天舉行記者會，公布市售家用手套的塑化劑檢驗報告。

消基會董事長游開雄說，消基會購買家用手套20件，其中9件用於接觸食品、11件不得用於接觸食品，檢驗可用於食品器具容器包裝的塑化劑種類，以及不可用食品器皿包材的塑化劑種類，結果都符合標準。

他並說，但是消基會進一步檢驗發現其中有7件是PVC材質，而PVC材質因為比較不具彈性，會添加塑化劑，才能製成手套，結構也因此較為鬆散，細菌跟病毒的滲透率較高，用於食品處理時屏障比較低。

其次，所用塑化劑遷移到油性食物的含量比非油性的高，可經由肌膚接觸或飲食進入人體，會影響學童發育，因此日本早在2001年禁止PVC手套於食品服務。

游開雄並說，以上7件PVC材質手套雖然沒有驗出塑化劑，卻都驗出塑化劑替代品DEHT，影響性雖然比塑化劑弱，但是國際已經開始關注、研究，但因還無法推斷人體相關含量與拋棄式PVC手套有因果關係，所以國內、外都還沒禁止添加於接觸食品的手套或器具中。

顧及飲食安全，游開雄強調，以上7件PVC材質手套，有2件是用於接觸食品，為確保消費者健康，消基會呼籲，舉凡標示PVC材質的手套，都不要用於接觸食品上。