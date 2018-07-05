醫療福音 花蓮慈濟醫院啟用行走復健機器人

2018-07-05 17:42 中央社 花蓮縣5日電



縮短中風、脊椎損傷等肢體運動障礙病患臥床，及恢復行走能力時間，花蓮慈濟醫院運用行走復健機器人協助病患復健，經半年測試，7名病患中5人已能邁出穩健步伐。

花蓮慈濟醫院復健醫學部結合智慧醫療的概念，引進創新的行走復健機器人，今天請來病患現身說法，見證成效良好，將全面用於下肢復健治療。

73歲陳金鳳阿嬤，去年因中風造成無法說話與右半側肢體癱瘓，接受治療後，今年轉至花蓮慈院復健，陸續經20次行走復健機器人復健，目前可以利用拐杖行走約300公尺。她的丈夫說，原本妻子右腳抬不起來，也不太能站，接受機器人復健，已可以用拐杖慢慢走路，而且是馬上就有效果。

花蓮慈濟醫院復健醫學部主任梁忠詔表示，行走復健機器人可以幫助因中風、脊椎損傷、運動障礙等下肢失能的病患復健；在科技的協助下，不光是希望能讓病人主動式參與復健，安全性、有效性都是考量重點。

梁忠詔說，去年10月起針對7名中風病患進行測試及研究，其中5人不僅從臥床到已能行走，且行走速度從每10公尺40、50秒，加快至趨近正常人的速度。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，隨醫療與科技日新月異，許多醫療設備不再只是器材，而成為智慧醫療的一環。藉由行走復健機器人的設定與安全性設備，客製化專屬的復健計畫，可以讓病人更安心地接受復健，也能減少治療師們受傷的可能性。