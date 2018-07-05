夏天到 老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



夏天到來，日本過去一周熱中暑多達3000人，不過熱中暑其實有年齡層之別，醫生指出，老年人、壯年人與兒童熱中暑的原因症狀與預防都不太一樣。已經退休不用在太陽下四處奔走的銀髮族其實更是熱中暑的高危險族群。

一般說來，年輕人多屬勞動中暑，像是夏天進行戶外運動，或是工作必須在艷陽下四處奔走，這種情況中暑會很容易感到身體不適，而有所警覺，只要適當補充水分、休息，很容易就能康復。

但是老年人多屬非勞動熱中暑，待在家裡也有高風險。老年人因為對溫度變化遲鈍，或是因為體力差，而沒有更換夏季的被褥與床墊，繼續沿用冬天的羽毛被；或是在悶熱的室內卻沒有開窗、也沒有開冷氣，變成慢性的熱中暑。

此外，老年人慢性病服用藥也有影響，例如糖尿病患者末梢神經反應會變得遲噸，降血壓藥也會影響體內散熱能力變差，許多藥劑還有頻尿的副作用，很容易造成脫水。相較於勞動熱中暑，非勞動熱中暑因察覺不易，很容易變成重症，須要更加留意。

預防熱中暑，有些小知識可能與你的嘗試不一樣：

◎ 多喝運動飲料少喝茶

流汗時除了水分流失，還需要補充電解質，因此運動飲料比起水要來更合適。但另一方面，許多老人家補充水分的方式是喝茶，但喝茶無法補充電解質，還會利尿反而容易脫水。同樣的道理，喝酒最好也要多節制。

◎ 冰敷脖子而不是額頭

流大汗想要用冰毛巾冰敷一下時，很多人拿到毛金第一時間就是貼到額頭上。但貼額頭對緩解體熱用途不大，還可能會頭痛，不如冰敷脖子與腋下，冰敷在粗血管流經的地方，才能很快的舒緩體內熱氣。

◎ 運動過後最好的選擇是牛奶

流汗時排出血液中的水分，運動完30分鐘內飲用牛奶，有助增加蛋白質成分albumin，可以增加血液中含水量，讓體質更健康，不容易中暑。