親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

夏天到　老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

夏天到來，日本過去一周熱中暑多達3000人，不過熱中暑其實有年齡層之別，醫生指出，老年人、壯年人與兒童熱中暑的原因症狀與預防都不太一樣。已經退休不用在太陽下四處奔走的銀髮族其實更是熱中暑的高危險族群。

一般說來，年輕人多屬勞動中暑，像是夏天進行戶外運動，或是工作必須在艷陽下四處奔走，這種情況中暑會很容易感到身體不適，而有所警覺，只要適當補充水分、休息，很容易就能康復。

但是老年人多屬非勞動熱中暑，待在家裡也有高風險。老年人因為對溫度變化遲鈍，或是因為體力差，而沒有更換夏季的被褥與床墊，繼續沿用冬天的羽毛被；或是在悶熱的室內卻沒有開窗、也沒有開冷氣，變成慢性的熱中暑。

此外，老年人慢性病服用藥也有影響，例如糖尿病患者末梢神經反應會變得遲噸，降血壓藥也會影響體內散熱能力變差，許多藥劑還有頻尿的副作用，很容易造成脫水。相較於勞動熱中暑，非勞動熱中暑因察覺不易，很容易變成重症，須要更加留意。

預防熱中暑，有些小知識可能與你的嘗試不一樣：

◎ 多喝運動飲料少喝茶

流汗時除了水分流失，還需要補充電解質，因此運動飲料比起水要來更合適。但另一方面，許多老人家補充水分的方式是喝茶，但喝茶無法補充電解質，還會利尿反而容易脫水。同樣的道理，喝酒最好也要多節制。

◎ 冰敷脖子而不是額頭

流大汗想要用冰毛巾冰敷一下時，很多人拿到毛金第一時間就是貼到額頭上。但貼額頭對緩解體熱用途不大，還可能會頭痛，不如冰敷脖子與腋下，冰敷在粗血管流經的地方，才能很快的舒緩體內熱氣。

◎ 運動過後最好的選擇是牛奶

流汗時排出血液中的水分，運動完30分鐘內飲用牛奶，有助增加蛋白質成分albumin，可以增加血液中含水量，讓體質更健康，不容易中暑。

中暑患者

相關新聞

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

別管珍奶怎麼喝了 你知道台灣限塑輸給非洲嗎？

2018-07-05 16:24

趁盛產快進補！香蕉的7個隱藏版功效

2018-07-05 16:22

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

影／家用手套抽驗 消基會:35%驗出塑化劑替代品DEHT

2018-07-05 17:13

中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40

手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37

擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30

家用手套驗出塑化劑替代品 沒有耐熱沒標示

2018-07-05 16:28

湯匙喝珍奶？春水堂：熱飲早已這樣做

2018-07-05 16:13

探索台灣10+島 34條優質行程出爐

2018-07-05 15:31

打工族簡單3步驟 檢舉不肖業者

2018-07-05 14:47

打工注意！當心被浮報薪資

2018-07-05 14:47

30年前童書創作獲信誼首獎 至今仍暢銷

2018-07-05 14:40

學者、立委發聲：蒸汽火車 不受空汙法限制

2018-07-05 14:40

保護文化與環境平衡 台鐵啟動減煙模式

2018-07-05 14:40

影／宜蘭推線上旅展 副縣長促銷：打折打到骨折！

2018-07-05 14:26

台大接錯管罰10萬 北市衛生局：無關2死

2018-07-05 14:19

家用手套 3成驗出塑化劑替代品

2018-07-05 14:13

孕婦、身障停車位 不能混用

2018-07-05 14:11

瑪莉亞形成 增為中颱機率大

2018-07-05 14:11

全台逾8萬青少年抽菸 爸媽朋友有無菸癮影響最大

2018-07-05 14:03

30年前創作童書獲首屆信誼獎 至今還是暢銷書

2018-07-05 13:41

百葉窗簾裝屋外室內降3度！達人傳授無痛節電法

2018-07-05 13:38

北市停車場月票 7月試辦線上登記抽籤

2018-07-05 12:59

雨下太多 屏東南州中圳埤農路擋土牆變形

2018-07-05 12:46

台鐵東線新自強號 暑假周五至周日可買無座票

2018-07-05 12:23

六都閒置郵局擬設長照機構 實際地點最快下周出爐

2018-07-05 12:09

連日豪雨災損逾1500萬 730公頃花生成花生湯

2018-07-05 12:03

網友提案保留蒸汽火車不受空汙法限制 藍綠立委贊成

2018-07-05 11:52

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

悠遊聯名卡、Debit卡免用現金即可購買定期票

2018-07-05 11:42

暑假逢周五六日 台鐵開放東部新自強號120張無座票

2018-07-05 11:42

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

北市衛生局：衛福部應強制醫療機構通報異常事件

2018-07-05 11:34

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33
看更多

熱門文章

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46

老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

2018-07-04 23:33

研究：堅果可能有助提高男性生育力

2018-07-04 22:28

台北市東區1762戶大停電 SOGO復興館也受影響

2018-07-04 18:12

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top