PVC手套含塑化劑 攝入恐發育異常

2018-07-05 18:17 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



游開雄提醒民眾避免購買PVC材質手套，並避免將非用於接觸食品的手套，使用於食品接觸上。（photo by pixino） 分享 facebook 民眾做家事經常用到的塑膠手套，可能含有塑化劑！消基會5日召開記者會指出，市售PVC材質製成的拋棄式手套因材質彈性較差，必須添加塑化劑才能製成，但因結構鬆散導致細菌、病毒容易滲透，接觸食物時屏障效果差。董事長游開雄建議民眾，避免購買PVC材質製成的手套，並遵照標示上用途使用，避免將非用於接觸食品的手套，使用於食品接觸上。

PVC手套含有塑化劑

消基會指出，常見的手套主要有兩種，第一種是材質較厚實，可重複使用的乳膠（Latex）和丁腈（Nitrile）類手套；第二種則是材質較輕薄，價格較低，用過即可拋棄的塑膠手套，然而，拋棄式手套的材質種類有聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）等，一般民眾很難了解其中的差異及適合用途。

游開雄說明，乳膠因具有低穿透率、富彈性、穿戴舒適等優點，棄置後可被生物分解，是比較環保的產品；至於拋棄式手套的主要材質PVC較不具彈性，製造時必須添加塑化劑才能製成手套，結構也相對鬆散，細菌和病毒的滲透率較高，接觸食物時屏障效率低；此外，「塑化劑會經由皮膚接觸或飲食等途徑進入人體，發育中的學童若攝入過量鄰苯二甲酸酯類塑化劑，可能導致發育異常。」

避免接觸食物

消基會檢測市售9件可用於接觸食品類及11件不適用於接觸食品類的手套發現，雖都未檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑，符合標準；但在商品標示部分，其中4件可用於接觸食品類家用手套產品，未依規定標示耐熱溫度；另有7件PVC樣品檢出鄰苯二甲酸酯類的替代品（對苯二甲酸二異辛酯）。

游開雄表示，使用含塑化劑的手套接觸食物，塑化劑可能會遷移至食物上，至於遷移量含量的高低，則需要視食物接觸手套的化學成分、食物類別、接觸時間和溫度而定，「一般而言，遷移到油性食物的含量比遷移到非油性食物的含量更高，且接觸時間愈長、溫度愈高，遷移量也愈多。」

消基會除呼籲業者應以更一目瞭然的用語，如「禁用於接觸食品」等，提醒民眾使用手套不宜接觸食品，游開雄也建議，民眾使用手套時若會接觸到食品，避免選購PVC材質手套；並遵照標示上的用途，避免將非用於接觸食品的手套，使用於食品接觸上；使用手套接觸食品時，應依標示溫度使用，避免發生危害，此外，使用完畢應立即以肥皂清潔雙手，以防有害物質殘留在雙手上。

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