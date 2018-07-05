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老車排氣控管嚴 專家呼籲設專法

2018-07-05 18:08台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

日前環保署修正「空氣汙染防制法」，對車齡10年以上的車輛排氣量標準嚴格提高。（p...
日前環保署修正「空氣汙染防制法」，對車齡10年以上的車輛排氣量標準嚴格提高。（photo by Pixabay）
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骨董機車是否應該全部淘汰？環保署日前修正「空氣汙染防制法」，對車齡10年以上的車輛排氣量標準提高，造成不少車友抗議，立委林俊憲2日曾向交通部長賀陳旦提出有些是古董車收藏，他建議，「效法歐美國家設立老車的特別法，」賀陳旦回應，會去了解，友善執行。汽車專家邱文福則說，「車子性能好壞重點是車況，不是車齡，應做綜合性考量。」

各縣市補助落差大

日前通過「空氣汙染防制法」修正，預計從109年起實施，嚴加控管10年以上車輛排氣量標準，檢驗未過者最重可註銷牌照，另外也設空氣品質維護區，禁老車通行，約有96％二行程機車會將受影響。另外，環保署對二行程機車汰換補貼至108年底。環保署長李應元日前曾回應，展示用或收藏的古董車，將採特例處理。針對10年以上車輛排放標準，採排氣量最新與最舊的標準取中間值進行檢驗。

「縣市政府鼓勵把二行程機車舊車汰換，鼓勵買車，標準差很大，」林俊憲說，如果是買重型機車補助來說，桃園市補助34000元，是全國最高，但台南市為26000元，澎湖僅16000元。至於電動機車補助各縣市也差很多，桃園補助最多，28500元，澎湖是13000元，首都台北市還比澎湖更低。他說，雖然知道各縣市財政不同，但補助金額不同，會讓民眾觀感不好。

賀陳旦回應，補助金出現落差，是因各政府財政狀況不同，「交通部立場是希望機車族不要完全替換成新機車，而是改搭乘大眾運輸，」至於偏遠地區可以做輔導，與地方政府討論。

老車設立專法

「很多老車的車主對政策很反彈，有一些是老車的收藏者，他們認為政府剝奪財產，應效法歐美國家，設立老車的特別法，」林俊憲提出，可以讓30、40年的老車，使用不同車牌，經由政府同意後申請，在特定的時間、特定的地點才可以開，可以參考國外。他也提到台灣禁止進口老車，像是車齡超過40年的老車根本無法進口，這些特殊狀況都需要有老車特別法規定。賀陳旦回應，會去了解蒐集資料，雖然數量不多，也必須表現出友善的執行方法。

「不是車齡10年就是不好，車子可能符合當時環保法令，政府應考慮所有百姓立場，」車友彭先生說，政策太匆促，「不要光用年來劃設，應以實際性能測排氣為準。」不排除參加相關抗議活動。他也舉例，自己有一台四行程汽油車，開了28年，但很少開出去，幾乎都搭捷運，所以對空汙影響很小。他贊同林俊憲提議的設立專法。他說，「目前有人針對老車做排氣淨化，以讓車主符合排氣標準，政府應補助這個或讓排氣管賣的便宜些。

「我支持對於機汽車管制，但車子性能好壞重點是車況，不是車齡，」邱文福說，有些古董機汽車狀態甚至比一些新車還好，他舉例，先前政府也會限制大巴士車齡，導致所有業者都以成本導向買廉價的車子，是惡性循環，他認為，車輛本身以車況為主，車齡為輔，應是一併列入考量。他也提到，效法日本、英國、法國等，甚至有老車節能讓老車開上路。

「機汽車是人民的生命財產之一，應該受到保障，」邱文福舉例，之前重機不能進口，很多卻都以廢鐵名義輸入台灣，之後才重新組裝掛牌，那些違法進口的老舊機汽車，根本沒辦法追究。

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賀陳旦林俊憲澎湖

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