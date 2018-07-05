親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

別管珍奶怎麼喝了 你知道台灣限塑輸給非洲嗎？

2018-07-05 16:24聯合新聞網 cheers

分享

相關新聞

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

趁盛產快進補！香蕉的7個隱藏版功效

2018-07-05 16:22

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

影／家用手套抽驗 消基會:35%驗出塑化劑替代品DEHT

2018-07-05 17:13

夏天到　老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47

中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40

手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37

擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30

家用手套驗出塑化劑替代品 沒有耐熱沒標示

2018-07-05 16:28

湯匙喝珍奶？春水堂：熱飲早已這樣做

2018-07-05 16:13

探索台灣10+島 34條優質行程出爐

2018-07-05 15:31

打工族簡單3步驟 檢舉不肖業者

2018-07-05 14:47

打工注意！當心被浮報薪資

2018-07-05 14:47

30年前童書創作獲信誼首獎 至今仍暢銷

2018-07-05 14:40

學者、立委發聲：蒸汽火車 不受空汙法限制

2018-07-05 14:40

保護文化與環境平衡 台鐵啟動減煙模式

2018-07-05 14:40

影／宜蘭推線上旅展 副縣長促銷：打折打到骨折！

2018-07-05 14:26

台大接錯管罰10萬 北市衛生局：無關2死

2018-07-05 14:19

家用手套 3成驗出塑化劑替代品

2018-07-05 14:13

孕婦、身障停車位 不能混用

2018-07-05 14:11

瑪莉亞形成 增為中颱機率大

2018-07-05 14:11

全台逾8萬青少年抽菸 爸媽朋友有無菸癮影響最大

2018-07-05 14:03

30年前創作童書獲首屆信誼獎 至今還是暢銷書

2018-07-05 13:41

百葉窗簾裝屋外室內降3度！達人傳授無痛節電法

2018-07-05 13:38

北市停車場月票 7月試辦線上登記抽籤

2018-07-05 12:59

雨下太多 屏東南州中圳埤農路擋土牆變形

2018-07-05 12:46

台鐵東線新自強號 暑假周五至周日可買無座票

2018-07-05 12:23

六都閒置郵局擬設長照機構 實際地點最快下周出爐

2018-07-05 12:09

連日豪雨災損逾1500萬 730公頃花生成花生湯

2018-07-05 12:03

網友提案保留蒸汽火車不受空汙法限制 藍綠立委贊成

2018-07-05 11:52

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

悠遊聯名卡、Debit卡免用現金即可購買定期票

2018-07-05 11:42

暑假逢周五六日 台鐵開放東部新自強號120張無座票

2018-07-05 11:42

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

北市衛生局：衛福部應強制醫療機構通報異常事件

2018-07-05 11:34

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33
看更多

熱門文章

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照

2018-07-04 17:31

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框

2018-07-04 17:18

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46

老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

2018-07-04 23:33

研究：堅果可能有助提高男性生育力

2018-07-04 22:28

台北市東區1762戶大停電 SOGO復興館也受影響

2018-07-04 18:12

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top