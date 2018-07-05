中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40 中央社 台北5日電



中華郵政將進軍長期照護市場，中華郵政主任秘書簡良璘今天表示，正在盤點現有資產，目前趨向在六都共10處推出60至100床空間，供衛福部提供長照專業。

簡良璘說，交通部長賀陳旦上任以來，就積極鼓勵中華郵政關懷獨居長者，已經在盤點現有資產及空間，下週將和衛福部討論合作長照事宜。

她指出，目前趨向在全台六都、共10處提供衛福部設置照護中心，空間大小約300到600坪，可容納60至100床，也會挑選有電梯和安全消防設備的空間，但考量中華郵政員工不具備醫療專業，暫不會投入人力。