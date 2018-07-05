老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21 聯合新聞網 綜合報導



遭踢爆黑糖非手炒後，老虎堂這兩天推出波霸厚鮮奶買一送一活動來表達歉意，排隊人潮不減。 報系資料照／記者余采瀅攝影 分享 facebook

知名飲料店老虎堂近期被踢爆黑糖非手炒，店家除了發表道歉聲明，也於昨（4）日及今日推出買一送一活動，吸引不少民眾大排長龍，讓資深音樂人許常德諷台灣消費者根本「自取其辱」，網路名人廣告小妹也直言：何必花錢支持騙子？

老虎堂遭離職員工爆料標榜的手炒黑糖是假的，不僅以機器代替、且黑糖中摻有焦糖色素，店家發表聲明承認，因為供不應求才以機器代替手工，至於黑糖中摻有的焦糖色素，店家則強調添加含量「符合規範」，並祭出買一送一活動，而消費者也十分買單，活動一推出就引來大批排隊人潮，廣告小妹也對此事表達看法，認為「欺騙依然是事實」，儘管飲料口味不錯，但仍會將老虎堂列為黑名單。

廣告小妹認為，若買一送一就能打發消費者接受廣告不實，商人們下次可能會更肆無忌憚。她指出老虎堂在第一時間的聲明很高竿，先帶出放棄手炒黑糖是「體恤員工辛苦」，接著為違背初衷向消費者致歉，並趁勢推出促銷、強調用料合法，看似「了不起，負責」的道歉聲明，卻話鋒一轉成了促銷手段，而消費者之所以仍買單也是因為「不在乎說謊、在乎的是產品是否食用安全」，而這兩日的買一送一活動人潮，也說明了老虎堂的危機已輕鬆解決。

廣告小妹表示，雖然店家說是因為忙不過來才用機器操作，但「欺騙是事實」，認為店家在沒有妥善規劃前打著手炒黑糖的名號，事後卻用體恤員工的理由想粉飾太平，應該要負起全部的責任。