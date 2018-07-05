心律異常患者新選擇 新竹馬偕引進無導線調節器

2018-07-05 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了提供民眾高品質且先進的心血管疾病照護，新竹馬偕醫院與醫學中心，從2017年8月開始引進新一代膠囊型「無導線心律調節器」，此裝置優點在於患者置放後，體表幾乎沒有傷口，且癒後動作限制少，隔天拆線馬上可出院，能快速回復正常生活。

80多歲的黃姓老翁3年前裝上傳統心律調節器後，左胸口節律器上方的皮膚反覆破損感染，因傷口蜂窩性組織炎導致幾乎每個月都要回診，2年間往返整形外科高達19次，期間還進行2次清創手術。

新竹馬偕紀念醫院心臟內科醫師林柏霖評估黃姓老翁的狀況後，建議改以新一代膠囊型「無導線心律調節器」治療，成功改善老翁最在意的體表傷口感染困擾，且左手臂也不必像過去一樣，因為擔心牽扯導線而限制活動，老翁術後恢復良好，平日甚至還可以下田耕種。

林柏霖醫師解釋，裝置傳統心律調節器後，節律器上方表皮傷口破損、發炎感染是最常見的併發症之一，且感染過的部位有極高的再復發率，為控制感染，大部分的患者必須移除原來的節律器，並在另一側胸壁植入節律器，不僅工程浩大，也造成患者必須一再就醫、手術，生活諸多不便。