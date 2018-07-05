手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37 中央社 台北5日電



誠品敦南店將於7月13日起推出「漫畫之神 手塚治虫–手塚治虫書店」90週年紀念特展，手塚治虫迷除能一次買齊重點作品，現場還會有全球首賣的驚喜商品。（誠品提供）中央社 分享 facebook 誠品敦南店13日起推出「手塚治虫書店」90週年紀念展，展出200張手塚漫畫作品分鏡圖，另邀請手塚治虫長子手塚真來台舉行講座，現場還有全球首賣驚喜商品，讓粉絲暑假不寂寞。

24小時不打烊的誠品敦南店推出的「手塚治虫書店」紀念展，於7月13日至9月2日在敦南書店2樓登場，現場將展出放大200倍的原子小金剛、怪醫黑傑克等6部巨型經典作品，陳列3種尺寸的漫畫及全球獨家特色商品、近200張手塚漫畫作品分鏡圖，一覽日本漫畫之神手塚治虫多年來的創作精華。

手塚治虫率先成功融入電影分鏡及聲音語彙、讓漫畫開始「說故事」，從此成為漫畫界的主流形式。誠品書店這次策畫內容包括六大經典作品森林大帝、原子小金剛、緞帶騎士、火之鳥、怪醫黑傑克與三眼神童。

此外，也特別介紹「手塚流」工作術，帶領讀者一窺手塚為漫畫開創的新技術，如何帶動讀者視線、牽引興趣、激起無限想像力，成為製作逾700部作品的高產量作家。

誠品書店也在7月14日邀手塚治虫的長子手塚真來台舉辦講座，分享他從小看到大的漫畫之神如何創作故事，及手塚治虫之於漫畫的時代意義。除了展覽和講座，喜歡手塚治虫的讀者也能一次買齊重點作品，像是「原子小金剛」中文版是絕版珍藏，配合滿額活動還有驚喜限量贈禮。

除了這場可24小時欣賞的獨家手塚治虫展覽，誠品表示，8月3日起全台最大唱片行「敦南音樂館」首次變身Live House，於每週五晚間十點「唱片行裡的live騷動」邀請特色獨立樂團演出，即日起開始售票。