擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30 中央社 台北5日電



今年元旦起，全台實施擴大限塑政策，環保署統計今年1至4月稽查狀況，根據稽查店家提供來客數等資料，環保署表示，約有7成的顧客不會購買塑膠袋。

擴大限塑今年元旦上路，新增列管7個行業，包含藥粧美粧店及藥局、醫療器材行、家電攝影資訊及通訊設備零售業、書局及文具零售業、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店業不可免費提供購物用塑膠袋。

環保署統計今年1至4月全台的稽查狀況，一共稽查了60萬家次，總計開出60張勸導單，其中飲料店業被開了39張，佔了6成，西點麵包業被開9張、位居第二高，藥妝美妝店及藥局則被開出7張勸導單排第三高。

根據法規規定，受管制店家被稽查時，必須提供店內營運相關資料，包含來客數及購買塑膠袋人數等統計。環保署廢管處簡任技正李宜樺指出，根據稽查店家提供的資料，擴大限塑實施後，約有7成顧客不會花錢購買購物用塑膠袋，達到減量目的。