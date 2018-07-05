探索台灣10+島 34條優質行程出爐

2018-07-05 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



時序已進入暑假了，安排好假期了嗎？想置身七美雙心石滬浪漫一夏、到小琉球陪綠蠵龜遨遊大海、遊龜山島賞鯨豚，還是一窺綠島、蘭嶼、吉貝、漁翁島、烈嶼、北竿及東莒等島嶼風光？交通部觀光局委託中華民國旅行業品質保障協會辦理「探索台灣10+島優質遊程」徵選結果出爐，共選出34條行程，推薦給民眾領略台灣島嶼之美。

為吸引國人感受台灣海灣景色、帶動大家體驗島嶼無限魅力，觀光局訂今年為「海灣旅遊年」，推出「2018探索台灣10+島優質遊程」徵選活動，鼓勵旅行業者推出具吸引力的團體旅遊行程，共精心規劃出155條行程參選，評選項目包含「行程特色及創新度」、「交通路線便捷性」、「旅館及餐食舒適性」、「景點可觀性」及「團費合理性」等多元面向，評選出共34條優質遊程，包含19條「10島類」優質遊程及15條「海灣類」特色遊程。

經評選之優質遊程深入全台各島嶼海灣，涵蓋多方元素的玩法，讓民眾暢遊不一樣的台灣風貌。觀光局在6月28日就先帶領旅遊媒體及網路知名旅遊部落客前往其中1條行程-蘭陽采風，行程從宜蘭烏石港出發前往龜山島，行程特色包括坐船360度觀賞龜山嶼之美，由當地資深導覽員解說，除深入暢遊拱蘭宮、龜尾湖、島上冷泉、觀音坐龍、軍事防空洞等島上風光；回程安排海上賞鯨豚，由專業解說員帶領追蹤並駐點觀賞，與200多隻瓶鼻海豚、飛旋海豚近距離接觸。