早晨感受壓力 研究:認知功能降

2018-07-05 18:04 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



賓夕法尼亞州立大學的研究發現,早上起床就對一天的行程到壓力,會影響當天認知功能。(photo by Okinawa via pxhere used by CC liscens) 分享 facebook 一早受壓力刺激恐影響當天大腦認知功能!賓夕法尼亞州立大學利用手機App對240名受試者進行的研究發現,若受試者在早晨感到壓力,將會影響工作記憶─ 一種被認為與學習相關的記憶運作過程,如果工作記憶不良,可能導致分心等問題。研究員金希鉉博士表示,即使實際壓力沒有發生,影響仍然存在,若能透過深呼吸方式舒緩情緒,可能有助改善情況。

根據《科學日報》報導,研究團隊利用手機App對240名受試者進行2周的研究,受試者每天必須回覆App的7道問題。第1道問題於早晨詢問是否對今日感到壓力;其中5道則詢問1天當中特定時段的壓力等級;最後1道則在傍晚時詢問是否對明天感到壓力。另外,受試者一天內還會接受5次工作記憶測試。

研究顯示,早晨壓力越大的人,工作記憶測試的成績越差,即使壓力來源在現實沒有發生,仍然影響工作記憶。另外,若前天晚上對明天感到壓力,卻不會影響隔天的工作記憶。

「工作記憶會影響一個人生活上許多層面,較差的工作記憶則帶來負面影響,尤其是認知能力較差的老人。」金希鉉博士向《女人健康新聞》表示,較差的工作記憶會使人分心、容易出錯,嚴重甚至會導致車禍。過去研究只顯示,壓力會影響認知,但這項研究進一步揭露,壓力預期心理也會造成同樣結果。

「這項研究也顯示,已經知道有人當天的工作記憶較差的時候,若能透過深呼吸的方式舒緩情緒,或者在工作容易出錯的時機適當提醒,能減負面情況發生。」金希鉉博士說,研究團隊未來將開發穿戴式的感應裝置,紀錄更多壓力下的生理數值,並尋找壓力影響認知的生理機制。

