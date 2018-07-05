早晨感受壓力 研究：認知功能降

2018-07-05 18:04 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



賓夕法尼亞州立大學的研究發現，早上起床就對一天的行程到壓力，會影響當天認知功能。（photo by Okinawa via pxhere used by CC liscens） 分享 facebook 一早受壓力刺激恐影響當天大腦認知功能！賓夕法尼亞州立大學利用手機App對240名受試者進行的研究發現，若受試者在早晨感到壓力，將會影響工作記憶─ 一種被認為與學習相關的記憶運作過程，如果工作記憶不良，可能導致分心等問題。研究員金希鉉博士表示，即使實際壓力沒有發生，影響仍然存在，若能透過深呼吸方式舒緩情緒，可能有助改善情況。

根據《科學日報》報導，研究團隊利用手機App對240名受試者進行2周的研究，受試者每天必須回覆App的7道問題。第1道問題於早晨詢問是否對今日感到壓力；其中5道則詢問1天當中特定時段的壓力等級；最後1道則在傍晚時詢問是否對明天感到壓力。另外，受試者一天內還會接受5次工作記憶測試。

研究顯示，早晨壓力越大的人，工作記憶測試的成績越差，即使壓力來源在現實沒有發生，仍然影響工作記憶。另外，若前天晚上對明天感到壓力，卻不會影響隔天的工作記憶。

「工作記憶會影響一個人生活上許多層面，較差的工作記憶則帶來負面影響，尤其是認知能力較差的老人。」金希鉉博士向《女人健康新聞》表示，較差的工作記憶會使人分心、容易出錯，嚴重甚至會導致車禍。過去研究只顯示，壓力會影響認知，但這項研究進一步揭露，壓力預期心理也會造成同樣結果。

「這項研究也顯示，已經知道有人當天的工作記憶較差的時候，若能透過深呼吸的方式舒緩情緒，或者在工作容易出錯的時機適當提醒，能減負面情況發生。」金希鉉博士說，研究團隊未來將開發穿戴式的感應裝置，紀錄更多壓力下的生理數值，並尋找壓力影響認知的生理機制。

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