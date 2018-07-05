台大洗腎插錯管事件 衛生局小罰10萬

2018-07-05 18:03 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖為台大醫院上月開記者會對外說明事件原委，並鞠躬向社會大眾道歉。聯合報系資料照／記者王彥鈞攝影 分享 facebook 臺大醫院5月25、26日發生洗腎機插錯管，疑似造成2人死亡，遭北市衛生局開罰10萬元！北市衛生局專家會議5日認定，操作人員確有疏失，台大督導不周因此開罰，但尚無證據顯示2位死亡個案與該次血液透析有關。北市衛生局並建議，衛福部應建立醫院異常事件即時通報機制。臺大醫院發言人王亭貴表示，尊重衛生局裁決，並再次向家屬道歉。

臺大醫院5月25、26日發生加護病房洗腎機RO水管竟接成自來水管事件，影響6名病人，其中疑似造成2名病人死亡。臺大醫院於媒體踢爆後才舉辦記者會說明，懷疑是醫護人員不熟悉操作導致事件。院方表示，已將RO水和自來水開關加裝防護裝置，並暫時要求不讓該護士從事加護病房工作。會後，王亭貴與血液透析室主管向社會大眾與家屬鞠躬致歉。

北市衛生局表示，經專家會議調查，尚無證據顯示2位死亡個案與該次血液透析有關，惟操作人員確有疏失，臺大醫院督導不周，已抵觸醫療法第57條規定，將依同法第103條規定，處臺大醫院罰鍰10萬元。

北市衛生局表示，本案經媒體披露後，對其他醫院達到警示效果，各醫院皆及時啟動內部檢視與改善，以避免類似情況發生。北市衛生局建議，衛福部應建立醫院異常事件即時通報機制，以第一時間警示其他醫院來共同改善，或者透過修法，強制醫療機構通報異常事件。

對此，王亭貴表示，接受北市衛生局的裁定，並再次向家屬表達歉意，也針對全單位護理人員再次在職訓練、稽核，均已通過完成，確保事情不會再發生。

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