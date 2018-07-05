親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

中研院公布21名新科院士 完整名單看這裡

台大洗腎插錯管事件 衛生局小罰10萬

2018-07-05 18:03台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖為台大醫院上月開記者會對外說明事件原委，並鞠躬向社會大眾道歉。聯合報系資料照／...
圖為台大醫院上月開記者會對外說明事件原委，並鞠躬向社會大眾道歉。聯合報系資料照／記者王彥鈞攝影
分享
臺大醫院5月25、26日發生洗腎機插錯管，疑似造成2人死亡，遭北市衛生局開罰10萬元！北市衛生局專家會議5日認定，操作人員確有疏失，台大督導不周因此開罰，但尚無證據顯示2位死亡個案與該次血液透析有關。北市衛生局並建議，衛福部應建立醫院異常事件即時通報機制。臺大醫院發言人王亭貴表示，尊重衛生局裁決，並再次向家屬道歉。

臺大醫院5月25、26日發生加護病房洗腎機RO水管竟接成自來水管事件，影響6名病人，其中疑似造成2名病人死亡。臺大醫院於媒體踢爆後才舉辦記者會說明，懷疑是醫護人員不熟悉操作導致事件。院方表示，已將RO水和自來水開關加裝防護裝置，並暫時要求不讓該護士從事加護病房工作。會後，王亭貴與血液透析室主管向社會大眾與家屬鞠躬致歉。

北市衛生局表示，經專家會議調查，尚無證據顯示2位死亡個案與該次血液透析有關，惟操作人員確有疏失，臺大醫院督導不周，已抵觸醫療法第57條規定，將依同法第103條規定，處臺大醫院罰鍰10萬元。

北市衛生局表示，本案經媒體披露後，對其他醫院達到警示效果，各醫院皆及時啟動內部檢視與改善，以避免類似情況發生。北市衛生局建議，衛福部應建立醫院異常事件即時通報機制，以第一時間警示其他醫院來共同改善，或者透過修法，強制醫療機構通報異常事件。

對此，王亭貴表示，接受北市衛生局的裁定，並再次向家屬表達歉意，也針對全單位護理人員再次在職訓練、稽核，均已通過完成，確保事情不會再發生。

【更多精采內容，詳見

血液透析洗腎衛福部

相關新聞

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

別管珍奶怎麼喝了 你知道台灣限塑輸給非洲嗎？

2018-07-05 16:24

趁盛產快進補！香蕉的7個隱藏版功效

2018-07-05 16:22

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

史上最多! 中研院人社組院士 杜維明等5人當選

2018-07-05 18:28

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

PVC手套含塑化劑 攝入恐發育異常

2018-07-05 18:17

豪雨農損 增至2千2百萬元

2018-07-05 18:13

老車排氣控管嚴 專家呼籲設專法

2018-07-05 18:08

早晨感受壓力 研究：認知功能降

2018-07-05 18:04

雲門藝廊再推新展 一窺林百里鏡頭下世界

2018-07-05 18:01

常喝運動飲料消暑 醫：恐造成肥胖

2018-07-05 17:57

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

影／家用手套抽驗 消基會:35%驗出塑化劑替代品DEHT

2018-07-05 17:13

夏天到 老人家在家小心慢性熱中暑

2018-07-05 16:47

中華郵政進軍長照 規劃六都設照護空間

2018-07-05 16:40

手塚治虫90週年紀念展 誠品敦南不打烊

2018-07-05 16:37

擴大限塑稽查 環署：7成民眾不會買塑膠袋

2018-07-05 16:30

家用手套驗出塑化劑替代品 沒有耐熱沒標示

2018-07-05 16:28

湯匙喝珍奶？春水堂：熱飲早已這樣做

2018-07-05 16:13

探索台灣10+島 34條優質行程出爐

2018-07-05 15:31

打工族簡單3步驟 檢舉不肖業者

2018-07-05 14:47

打工注意！當心被浮報薪資

2018-07-05 14:47

30年前童書創作獲信誼首獎 至今仍暢銷

2018-07-05 14:40

學者、立委發聲：蒸汽火車 不受空汙法限制

2018-07-05 14:40

保護文化與環境平衡 台鐵啟動減煙模式

2018-07-05 14:40

影／宜蘭推線上旅展 副縣長促銷：打折打到骨折！

2018-07-05 14:26

台大接錯管罰10萬 北市衛生局：無關2死

2018-07-05 14:19

家用手套 3成驗出塑化劑替代品

2018-07-05 14:13

孕婦、身障停車位 不能混用

2018-07-05 14:11

瑪莉亞形成 增為中颱機率大

2018-07-05 14:11

全台逾8萬青少年抽菸 爸媽朋友有無菸癮影響最大

2018-07-05 14:03

30年前創作童書獲首屆信誼獎 至今還是暢銷書

2018-07-05 13:41

百葉窗簾裝屋外室內降3度！達人傳授無痛節電法

2018-07-05 13:38
看更多

熱門文章

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨

2018-07-05 10:30

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策

2018-07-05 11:33

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點

2018-07-05 11:06

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞

2018-07-05 11:39

2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」

2018-07-04 18:55

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

巴黎看Fendi高訂 孫芸芸拎20萬包穿毛衣熱歪

2018-07-05 11:40

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

達人分享節電4妙招 每期省700元

2018-07-04 23:48

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

英研究：喝咖啡延年益壽 無咖啡因也無妨

2018-07-04 23:06

GODIVA芒果霜淇淋來了！果泥+白巧克力好療癒

2018-07-04 21:03

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

狂吹冷氣 小心「病態大樓症候群」

2018-07-04 23:46

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

老鼠之亂／北捷車廂百人暴衝 「應有疏散機制」

2018-07-04 23:33

研究：堅果可能有助提高男性生育力

2018-07-04 22:28

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top