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芒果價跌農民欲哭無淚？台南產地農會：不實傳聞

2018-07-05 14:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南芒果正進入盛產期，農產品價格相當敏感，針對之前傳聞台南芒果價跌農民欲哭無累，楠西區農會總幹事郭富文今天澄清是不實說法，他説，目前加工品收購價每公斤至少30元，鮮果價格不可能下跌比30元低。

郭富文說，今年楠西區愛文芒果產量和往年平均差不多，國內宅配價格，農會「蜜之園」品牌10公斤裝12粒900元、15粒700元，外銷日本至今已出貨2萬8千多公斤，價格每公斤75元至85元，目前產銷都很順利，但從下周起，二期花果實要進入成熟期，芒果若同時湧入市場，比較擔心銷售問題，但每公斤都不太會跌到30元以下。

南化農會總幹事溫進添也說，今年芒果後熟，目前倒貨量少市場供不應求，收購價格一級品一公斤110到140元，外銷80至90元之間，二、三級品約40至60元，最差的四級品也有25到30元，芒果價跌是不實說法。南化區農會「南之園」品牌，10公斤裝有500元、600元及700元。

不過郭富文提到，台南市府農業局日前公告「107年台南愛文芒果收購加工作業徵求加工廠商事宜」，要補助業者每公斤2元，以每公斤10元至20元，收購加工等級愛文芒果750公噸，以玉井青果市場農民為主，他擔心反而會幫倒忙，造成外界誤解芒果價格不好，才會用低價收購。

市府農業局主祕吳威達解釋，這是每年例行擬定的產銷計畫之一，是在萬一芒果產銷失衡，避免太多四級品湧入玉井青果市場，才會啟動，但今年的情況看來並不會啟動，也不會有加工業者來申請。目前左鎮及山上區農會芒果乾加工均已啟動，收購價每公斤30元，楠西區農會下周啟動，收購價也是30元，加上民間芒果乾加工需求大，芒果產銷可說是最穩定的，但也會密切注意國內外及加工的市場變化。

台南市玉井青果市場芒果交易熱絡。記者吳淑玲／攝影
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