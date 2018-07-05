芒果價跌農民欲哭無淚？台南產地農會：不實傳聞

2018-07-05 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南芒果正進入盛產期，農產品價格相當敏感，針對之前傳聞台南芒果價跌農民欲哭無累，楠西區農會總幹事郭富文今天澄清是不實說法，他説，目前加工品收購價每公斤至少30元，鮮果價格不可能下跌比30元低。

郭富文說，今年楠西區愛文芒果產量和往年平均差不多，國內宅配價格，農會「蜜之園」品牌10公斤裝12粒900元、15粒700元，外銷日本至今已出貨2萬8千多公斤，價格每公斤75元至85元，目前產銷都很順利，但從下周起，二期花果實要進入成熟期，芒果若同時湧入市場，比較擔心銷售問題，但每公斤都不太會跌到30元以下。

南化農會總幹事溫進添也說，今年芒果後熟，目前倒貨量少市場供不應求，收購價格一級品一公斤110到140元，外銷80至90元之間，二、三級品約40至60元，最差的四級品也有25到30元，芒果價跌是不實說法。南化區農會「南之園」品牌，10公斤裝有500元、600元及700元。

不過郭富文提到，台南市府農業局日前公告「107年台南愛文芒果收購加工作業徵求加工廠商事宜」，要補助業者每公斤2元，以每公斤10元至20元，收購加工等級愛文芒果750公噸，以玉井青果市場農民為主，他擔心反而會幫倒忙，造成外界誤解芒果價格不好，才會用低價收購。