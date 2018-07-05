象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市潛水教練王銘祥，昨天帶著專家學者調查深澳漁港周圍珊瑚分布狀況，竟外在象鼻岩附近發現十個藍球場大的「玫瑰花園」，眾人又驚又喜，王銘祥把水下新發現PO在臉書，引起熱烈分享和討論，有人想去朝聖，有人憂心核四燃料棒都送走了，深澳電廠擺明一定要蓋，神秘的玫瑰花園危在旦夕。

今年5月環保署環評大會確認通過深澳電廠案的環評結論，但附帶決議，要求台電必須在深澳灣設置2防坡堤前，針對海洋生態一年後提出環境影響調查報告，再送環保署審查。

王銘祥和離岸生活工作室創辦人Gino，Ray，及幾位學者，自組調查小組，衝著台電說深澳電廠卸煤碼頭離岸堤附近海洋沒生態，他們要把真相攤給大家知道。

Ray說，他們連三天在這海域調查，昨天到象鼻岩附近海域，他先下水看海底適不適合小艇錨泊，潛到海裡一看，不得了，珊瑚那有多成這樣的，這個珊瑚群有100公尺長，約500平方公尺，比十個藍球場還大，有玫瑰珊瑚，有鹿角珊瑚，有軸孔珊瑚，長得蓬勃又健康。

王銘祥表示，這裡的珊瑚一朵朵很像玫瑰，他們為它取名為「玫瑰花園」，這是他看過北部珊瑚密度最高的地方，離岸又近，水深約5米，浮潛就看得到，要長成這樣要幾百年，但深澳電廠建卸煤碼頭離岸堤，就要浚深，拋石拋泥覆蓋在珊瑚上，會害玫瑰花園窒息而死。