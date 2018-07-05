海之夏祭開幕 大卡司歌手臨時換將玖壹壹接手
嘉義縣政府主辦暑假重頭戲「2018海之夏祭」，周末晚間7點在東石漁人碼頭開幕，邀請大卡司歌手馬來西亞創作歌手黃明志，因到歐洲身體不適無法出席，文化觀光局與得標廠商緊急接洽藝人經紀公司，敲定搖滾天團玖壹壹接手，大卡司歌手臨時換將，離開幕只剩1天，文觀局今天趕緊撤換海報及網站宣傳。
文觀局說，周末海之夏祭開幕晚會，原訂由大馬創作歌手黃明志演出，黃所屬量能文創經紀公司表示，黃明志因到歐洲身體不適，無法出席開幕，為此，緊急接洽各方歌手，邀請台灣搖滾天團玖壹壹，玖壹壹答應演出，相信會為活動帶來高潮。
玖壹壹在2月縣府主辦台灣燈會到演出，這次第二次來嘉，文觀局說，依合約規定，藝人臨時換將，接手藝人演出價碼，不能比原藝人少，依經紀公司開出行情，玖壹壹演出價碼比黃明志高，得知黃明志無法開唱的粉絲們，紛紛留言希望邀玖壹壹接唱。
雖黃明志無法前來，粉絲失望，但開幕有首創電音feat.煙火，帶給遊客全新視聽覺震撼，除玖壹壹，還有名歌手四葉草，年輕人最愛歌手愷樂、梁云菲、黃少谷及爽樂團接力演唱， 海之夏祭周末登場，連續2個周末帶來不同風格精采晚會，包含偶像歌手、電音派對及親子互動馬戲團，周邊活動下午3點開始，包含「夏趴演唱會」、「百大電音趴」、「清涼泡泡趴」、「夢幻球池趴」、「生存鐳戰遊戲」，活動資訊請上「2018東石漁人碼頭海之夏祭」粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/。
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