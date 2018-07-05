海之夏祭開幕 大卡司歌手臨時換將玖壹壹接手

2018-07-05 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府主辦暑假重頭戲「2018海之夏祭」，周末晚間7點在東石漁人碼頭開幕，邀請大卡司歌手馬來西亞創作歌手黃明志，因到歐洲身體不適無法出席，文化觀光局與得標廠商緊急接洽藝人經紀公司，敲定搖滾天團玖壹壹接手，大卡司歌手臨時換將，離開幕只剩1天，文觀局今天趕緊撤換海報及網站宣傳。

文觀局說，周末海之夏祭開幕晚會，原訂由大馬創作歌手黃明志演出，黃所屬量能文創經紀公司表示，黃明志因到歐洲身體不適，無法出席開幕，為此，緊急接洽各方歌手，邀請台灣搖滾天團玖壹壹，玖壹壹答應演出，相信會為活動帶來高潮。

玖壹壹在2月縣府主辦台灣燈會到演出，這次第二次來嘉，文觀局說，依合約規定，藝人臨時換將，接手藝人演出價碼，不能比原藝人少，依經紀公司開出行情，玖壹壹演出價碼比黃明志高，得知黃明志無法開唱的粉絲們，紛紛留言希望邀玖壹壹接唱。