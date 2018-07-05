影／宜蘭推線上旅展 副縣長促銷：打折打到骨折！

2018-07-05 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



每年的9月到12月面臨宜蘭旅宿淡季，近年來觀光景氣更是低迷，為吸引全台民眾來宜蘭旅遊並留宿宜蘭，宜蘭縣政府整合縣內旅館、民宿業者，有54家提供上百個房型大打促銷牌，7月1日起推出為期一個月的「2018宜蘭旅宿線上旅展」。

副縣長黃適超今天說，宜蘭春夏秋冬有不同的美麗，好山好水，好風景，好美食，好人情，線上旅展，提早促銷，帶動觀光，到宜蘭住一晚不夠，可以住個三天兩夜，感謝旅宿業者願意配合，打折打到骨折，還有抽獎。

縣政府指出，線上旅展鎖定愛好國內旅遊的族群，優先考慮來宜蘭旅遊，推出眾多超值優惠的住宿方案外，活動期間，凡線上下訂就有機會抽到I Phone X、apple watch等多項禮物。

縣政府表示，旅館業者山多利大飯店在這次線上旅展推出最低3.9折的優惠，雙人房原價8800元，淡季促銷平日只要3399元，再送雙人早餐，礁溪鳳凰德陽川泉旅也推出4.5折的優惠，雙人房原價5500元，平日也只要2499元，民宿業者Rainbow彩虹民宿線上旅展下殺3折起，原價3000元的雙人房，淡季促銷平日只要900元含早餐；D3經典民宿推出4折優惠，雙人房原價4800元，淡季出遊平日入住只要1900元。