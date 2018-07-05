日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06 聯合新聞網 綜合報導



有台灣遊客在日本公車放任小孩高聲唱歌，引起同車的日本人側目。 圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

不管在哪個國家，身處公眾場合都須注意基本禮節。一名在日本工作的台灣人，搭公車時遇到同胞無視廣播提醒，放任小孩高聲歡唱，讓她不禁搖頭嘆道：「出國真的要注意規矩啊！」

一位目前在日本工作的網友在臉書不公開社團「爆怨公社」上發文，表示自己在公車上遇到不守規矩台灣人。貼文中指出，有台灣人對車上「不要大聲喧囂」的廣播提醒充耳不聞，讓一群孩子一路大聲齊唱洋娃娃等歌曲，強迫全車的人當聽眾，家長還很開心。

「廣播有日文，韓文，英文，中文，他們選擇聽不到」，她無奈的說，旁邊的日本人一直在談論那一家人，甚至說出「你看那群中國人」，因此她沉重的呼籲大家帶小孩出國真的要注意規矩。

許多網友也為此感到汗顏，「自我感覺良好的家長」、「在日本搭交通工具都要保持安靜，台灣人出國觀光沒事先做足功課」、「入境隨俗很難嗎？」，有人說自己若接到日本老闆的電話，跟他說人在電車上，他都不敢叫你繼續講，只會說下車再打給你。

還有不少網友指出，在台灣這種情況也是屢見不鮮，「搭高鐵聽過2個孩子從台北一路唱到高雄的，爸媽還打拍子鼓勵」、「老師帶國小學生搭公車整路吵，學生滿口髒話也沒制止」、「某次搭捷運也是一樣的情況，有個小姐受不了說吵死了，結果媽媽怒瞪那個小姐」。

另有留言指「不管去哪個地方，在公眾場所不能大聲喧嘩是一件很基本的事情」，呼籲「小孩就是該教育」，不能老把年紀小當藉口，有人則認為問題不在小孩，而在「沒教養的父母」。