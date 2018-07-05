30年前創作童書獲首屆信誼獎 至今還是暢銷書

2018-07-05 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



中原大學通識中心副教授、兩性專家曾陽晴曾獲首屆「信誼幼兒文學獎」佳作，他回憶，當年的兒童圖書書大多是從日本、美國或是歐洲翻譯而來，「少有本土作家」，因而以自身經驗創作「媽媽買綠豆」獲得首屆信誼文學佳作並在今年選入經典40內。

今年是信誼基金會轉型並專注於幼兒教育後的第40年，其中由信誼基金會辦理的「信誼幼兒文學獎」也邁入30年。信誼選出的「經典40」中不少書都曾獲得信誼幼兒文學獎。而曾陽晴的圖畫書「媽媽，買綠豆！」雖然已經推出30年，今年依舊進入國家圖書館0至5歲嬰幼兒適讀圖書的借閱前20名之中，顯示其對幼兒文學的重要性。

曾陽晴表示，「媽媽買綠豆」一書原本有2000多字，以他自己買綠豆、種綠豆的經驗出發，配合繪者萬華國的作畫，背景是在淡水的老市場，並從兒童的視角出發，包括榻榻米等，最後刪到約剩200字。他也透露，當初20年再版時要把16頁後面的「種綠豆」刪掉，但在海綿上種綠豆是每個人的童年，「種綠豆也很快樂」，因而在堅持之下仍是完整的版本。

目前在中原大學任教的曾陽晴也說，直到現在甚至還有學生拿著書說「老師，我小時候看過你寫的書」。他認為，信誼幼兒文學獎對幼兒文學真的有鼓勵及影響，尤其現在在中原大學任教的他有時還會聽到學生說「小時候看過媽媽買綠豆」，也讓幼兒文學在台灣成為一種文類，改變台灣幼兒文學的方向、使幼兒文學變得更加成熟。

後來在政府的委託下信誼基金會做「台灣閱讀行為」研究，發現當年幼兒閱讀風氣漸漸盛行，但有9成的書籍卻是來自國外、翻印的書籍，信誼基金董事長張杏如說，國外的繪本以國外的環境描述，但百靈鳥不會比麻雀更熟悉、巧克力不會比綠豆湯更多，「孩子應從生活學習」，因此在1988年設立「信誼幼兒文學獎」，鼓勵台灣本土作家及插畫家創作。