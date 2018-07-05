老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46 聯合新聞網 綜合報導



販售黑糖珍奶爆紅的「老虎堂」遭爆含焦糖色素，且非手工炒，台中市衛生局獲報後，派員到場稽查。圖／台中市食安處提供 分享 facebook

飲料店老虎堂過去因為標榜手炒黑糖而爆紅成為名店，最近卻被離職員工爆料黑糖根本不是手炒而是以機器代替，而且黑糖還含有焦糖色素，後來店家宣布從4日起連續兩天有波霸厚鮮奶買一送一活動，來表達歉意。

不過此舉卻引發社會議論，從昨天開始就陸續有民眾在老虎堂的店前大排長龍買飲料，對於業者的作法和民眾的反應，資深音樂人許常德在臉書諷刺寫道，「台灣消費者根本自取其辱。」

他表示，店家不僅拿做錯的事來促銷，還成功吸引民眾排隊，表示廠商們不用怕，民眾不一定要喝到真的東西，就算業者被抓到了，只要商品再打折扣，大家就會馬上忘記吃進了對身體有害的東西。

許常德表示，本來這個事件還可以提醒全台做假的黑糖飲料廠商，現在這個促銷成功之後，他們也不用改善了，「買一送一後還有賺，第二次的騙又成功了。」這讓他感嘆，台灣的食品招牌如果一直掉，都是被消費者拆掉的。

此外，這也不是要不要買的問題，而是要不要有食安、標準和商譽的問題，其他廠商也都在觀望消費者的舉動，消費者真的在乎了，他們才會在乎。

另外，宅神朱學恒對於業者的作法也表示不解，並在臉書回應「排好排滿我真的笑了」，底下則有不少網友說，「台灣民眾智力大挑戰」、「買一送醫的概念」、「在幫店家清庫存」，還有人分析，雖然這次店家的行銷手法走的是一步險棋，但終究還是抓死了台灣人的貪小便宜心態，堪稱是飲料界的行銷高手。