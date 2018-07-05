百葉窗簾裝屋外室內降3度！達人傳授無痛節電法

相關新聞
老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱2018-07-05 13:46
夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招2018-07-05 11:47
開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策2018-07-05 11:33
全台逾8萬青少年抽菸 爸媽朋友有無菸癮影響最大2018-07-05 14:03
30年前創作童書獲首屆信誼獎 至今還是暢銷書2018-07-05 13:41
北市停車場月票 7月試辦線上登記抽籤2018-07-05 12:59
雨下太多 屏東南州中圳埤農路擋土牆變形2018-07-05 12:46
台鐵東線新自強號 暑假周五至周日可買無座票2018-07-05 12:23
六都閒置郵局擬設長照機構 實際地點最快下周出爐2018-07-05 12:09
連日豪雨災損逾1500萬 730公頃花生成花生湯2018-07-05 12:03
網友提案保留蒸汽火車不受空汙法限制 藍綠立委贊成2018-07-05 11:52
悠遊聯名卡、Debit卡免用現金即可購買定期票2018-07-05 11:42
暑假逢周五六日 台鐵開放東部新自強號120張無座票2018-07-05 11:42
雨下不停！ 旗山中正路塌陷封路 高美大橋有坑洞2018-07-05 11:39
北市衛生局：衛福部應強制醫療機構通報異常事件2018-07-05 11:34
退休族肺癌3B抗癌成功 他鼓勵癌友接受正規治療2018-07-05 11:30
蒸汽火車「減煙」 盼取得文化與環保平衡2018-07-05 11:24
孕婦兒童停車證 月底前可用手冊替代2018-07-05 11:07
瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點2018-07-05 11:06
雙北定期票聯名／Debit卡今起可免現金加值購買2018-07-05 11:05
接錯管被衛生局罰10萬 台大醫院：認錯並尊重2018-07-05 10:55
單車健身時曬傷後背 他痛到只能坐著睡覺2018-07-05 10:51
一個新的世界 文學網紅是怎麼煉成的？2018-07-05 10:46
台大醫院接錯管 北市衛生局開罰10萬元2018-07-05 10:36
瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨2018-07-05 10:30
持續發布豪雨特報！屏東豪雨 台南高雄大雨2018-07-05 10:14
利比亞輸油管道意外停運 汽柴油下周估漲0.5元2018-07-05 09:55
自體脂肪治療中風肝硬化 幹細胞研究進入人體實驗2018-07-05 09:20
影／從海上看清水斷崖 直擊野生海豚出沒2018-07-05 09:00
不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」2018-07-05 09:00
屏東發布豪雨特報 水利署應變小組今早三級開設2018-07-05 08:34
彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣2018-07-05 08:07
鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強2018-07-05 07:05
屏東豪雨特報！高雄台南大雨2018-07-05 06:20
吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強2018-07-05 06:15
中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定2018-07-05 05:03
救溺先自保 「叫叫伸拋划」5招救援2018-07-05 00:16
健康你我他／多喝水排腎結石 茶不能代替2018-07-05 00:11
不只小孩 成人也是日本腦炎高危險群2018-07-05 00:11
熱門文章
冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞2018-07-04 14:20
第8號颱風生成 對台影響程度觀察中2018-07-04 21:38
鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強2018-07-05 07:05
就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車2018-07-04 15:21
台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償2018-07-04 22:38
連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」2018-07-04 16:02
吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強2018-07-05 06:15
不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」2018-07-05 09:00
女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸2018-07-05 10:09
暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費2018-07-04 16:10
影╱揹一顆電池下玉山有8000元 這錢卻沒人要賺2018-07-04 14:10
台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權2018-07-04 19:00
如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議2018-07-04 23:44
科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役2018-07-05 12:01
嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」2018-07-04 15:40
瑪莉亞颱風成中颱機率大 南部下周二恐大雨2018-07-05 10:30
彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣2018-07-05 08:07
夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚2018-07-04 15:31
北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？2018-07-04 19:15
西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？2018-07-04 20:06
背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元2018-07-04 20:12
暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起2018-07-04 17:40
line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說2018-07-05 12:23
房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」2018-07-05 10:35
屏東豪雨特報！高雄台南大雨2018-07-05 06:20
瑪莉亞颱風對台影響與否？ 觀察有三重點2018-07-05 11:06
開冷氣要除濕嗎？ 開口向上？ 醫師教善用電風扇健康對策2018-07-05 11:33
中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定2018-07-05 05:03
星巴克夏日樂園！5大區超好拍 現場直接印出IG照2018-07-04 17:31
SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電2018-07-04 17:08
張梓琳這長腿真的很不科學 看高訂和茱麗葉畢諾許同框2018-07-04 17:18
妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑2018-07-05 06:00
彰化花椰菜田泡到發臭 林聰賢: 今天立即核定災害救助2018-07-04 14:45
達人分享節電4妙招 每期省700元2018-07-04 23:48
金萱茶如何泡出奶香味？ 專家教你撇步2018-07-04 14:09
2周賣10萬杯！兩大超商推超夯「西西里檸檬咖啡」2018-07-04 18:55
賣過期4年布丁粉 流新北豆花店2018-07-04 15:36
老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱2018-07-05 13:46
詹姆斯哈登三度抵台 親民作風秒圈粉2018-07-04 17:08
過期4年色素做布丁粉 3業者受害2018-07-04 16:36
留言