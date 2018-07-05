日本腦炎疫情比往年稍嚴峻 成人也是高風險群

2018-07-05 13:35 中央社 台北5日電



今年日本腦炎疫情比往年稍嚴峻，疾管署提醒，夏季期間應做好防蚊、清除孳生源。醫師也提醒，近年日本腦炎個案多是成人，以中年居多，高風險族群應當心。

日本腦炎是感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。日本腦炎傳播是經由具有感染力的病媒蚊叮咬，人不會直接傳染給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的病媒蚊。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中又以6至7月為流行高峰。根據衛生福利部疾病管制署統計，今年截至目前，已有21例本土病例，且個案多是40、50歲成人。

資深藝人吳雪芬分享，她的弟弟是外文系畢業，在唱片公司當製作人，但30年前罹患日本腦炎，不僅昏迷了半個月，清醒後智力和記憶都嚴重退化。吳雪芬得從ㄅㄆㄇ、ABC開始教，努力多年，弟弟的進步也只能停留在國小3、4年級階段，日腦對腦部的傷害很大。

吳雪芬說，家人事後分析弟弟感染日腦的原因，推測可能是家中住山區、蚊子本來就多，且弟弟小時候接種日腦疫苗沒有完整施打，僅施打一劑，可能也造成保護力不足。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，成人對日本腦炎普遍存在「事不關己」的迷思，但從疾管署公布的歷年病例數觀察，自1998年以後，個案有9成為20歲以上成人，其中又以40歲至59歲民眾為感染高風險族群。

李秉穎表示，日本腦炎病毒會侵犯腦、脊髓及腦膜，一旦發病會造成3%至30%患者死亡，30%至50%的倖存者會留下永久的神經性症狀或精神性異常等後遺症。台灣處在日腦流行區，不應輕忽日腦的威脅。

馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫則說，成人若未接種日本腦炎疫苗、疫苗接種史不全、居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險地區、到流行地區旅遊，以及喜愛遊山玩水、騎腳踏車、露營等戶外活動的民眾，可諮詢醫師如何有效預防日本腦炎，提升自身保護力，降低感染風險。

疾管署副署長羅一鈞表示，公費日本腦炎疫苗涵蓋率達95%，小朋友不用擔心。全台都有三斑家蚊分布，台北、花東都曾有日腦病例，呼籲民眾夏季應做好各項防蚊措施，尤其雨季時積水容器應清除乾淨，若到東南亞等日腦流行區，也要做好防護措施。