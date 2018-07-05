搭上無人店熱潮 超夯生乳捲進駐北捷販售

2018-07-05 13:34 中央社 台北5日電



買蛋糕不用東奔西跑，有生乳捲業者鎖定捷運人潮、拓展捷運新通路，在台北捷運15個站點設置蛋糕提領站，方便民眾購買及領取蛋糕，預估帶動生乳捲銷售約30%。

想吃知名品牌蛋糕，民眾往往都得到市中心購買，舟車勞頓恐打壞吃蛋糕意願。生乳捲業者亞尼克為了提升民眾購買蛋糕的便利性，打造國內首座智慧網絡「YTM」服務（亞尼克蛋糕提領站 Yannick To GoMachine），今天召開記者會宣布進駐台北捷運15個站點試營運。

亞尼克董事長吳宗恩表示，「YTM」服務是從銀行的ATM服務發想，從軟體開發到硬體設備，一台機器估計花費近百萬，目前進駐15個站點試營運，預估7月底前將增加至54站、3年內則完佈108個捷運站，提供消費者全方位便捷服務。

雖然亞尼克蛋糕提領站是甜點通路的新創舉，但過去在捷運站設置的無人機最後都黯淡收場，吳宗恩指出，在設置之前已做過消費者市調，許多消費者都能接受這樣的蛋糕購買方式。

亞尼克蛋糕提領站除了讓民眾可以直接購買蛋糕外，民眾也可直接在網路上訂購，只要2個小時就能在捷運站內的蛋糕提領站取貨，且付費時可用信用卡、悠遊卡、隨享卡（亞尼克會員卡）及行動支付（搭配亞尼克隨想卡APP）。

另外，對於民眾擔憂的衛生及品質問題，吳宗恩指出，亞尼克會有專人遠端監控機台溫度，且會設置6名巡檢人員在各站點巡邏，也已委託清潔公司，請清潔人員每日清潔，確保機台整潔衛生。

吳宗恩指出，捷運人流一天約200萬人次，預估一台無人機一日應可以販售約30條生乳捲，54個站點完布後，估計可創造生乳捲銷售約30%成長動能。