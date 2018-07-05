北市停車場月票 7月試辦線上登記抽籤

2018-07-05 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市停車空間經常一位難求，月票價位相對便宜的公有停車場更是搶手，在月票開賣前常見提前排隊熬夜卡位的情形；為改善不便，同時配合停車E化政策增加便利管道，北市停車管理工程處11日起將於民生立體停車場試辦月票「線上登記與抽籤」。

松山區民生立體停車場現有457個車位，其中400個車位販售月票，售價為每月5760元，當地里民享優惠價4600元，較一般民間停車場便宜，因此早期月票常常供不應求，直到社區附設停車空間的開發案逐漸完成，近期需求才稍微減少。

停管處指出，停車場月票線上登記與抽籤試辦計畫已先初步調查過月票供需較平衡的停車場周邊居民民意，最後選定反對意見近3成、比例相較最少的民生立體停車場來試辦，避免大幅改變民眾過往習慣造成不便。

一般公有停車場在每月23、25日會陸續開賣身障、一般車位次月月票，民生立體停車場本月起，每月11日至22日追加線上登記與抽籤（網址：monthtkt.pma.gov.tw/park），車位名額為80個，登記後在當月24日上午11時辦理現場公開電腦抽籤，並透過簡訊通知登記者抽籤結果，中籤民眾則於當月28日前到停車場繳費購票，省去排隊等不便；沒有抽到還有25日起的現場排隊可碰運氣。